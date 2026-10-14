СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыОбъявлен срочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 30 тыс. грн ($666)Иллюстрация — деньги, выплатаУкраинцам показали новые размеры пенсий: сколько теперь платят и почему ситуация критическаяПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоПод ударом оказался дата-центр "Сбербанка" и не только: дроны атаковали Балаково в Саратовской области. Фото и видеоВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в РоссииВ Кремле пытаются воспользоваться соглашением о дизельном топливе с США, но есть "нюанс": в ISW объяснили, чего боятся в России"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦК"Число обращений растет": Лубинец назвал регионы с наибольшим количеством жалоб на ТЦКОтключение света в Украине. ИллюстрацияНачались аварийные отключения, есть проблемы с водой: где в Украине самая тяжелая ситуация со светом 14 октябряСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали еще 1650 оккупантов и сожгли 2 танка армии РФ: данные ГенштабаНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийНа концерте Тины Кароль запечатлели мистический момент во время исполнения песни о покойном муже: певица не сдержала эмоцийВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииВ Полтавской области 15-летний парень умер от отравления: что известно о трагедииИллюстративное фото мужчина с военным билетомВ Одессе учителю отказали в отсрочке от мобилизации, он пошел в суд: чем все кончилось

СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото
Следователи СБУ объявили обоим фигурантам о подозрениях

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух мужчин, которые корректировали удары противника по Днепру и Славянску. Фигуранты действовали отдельно и были выявлены в самом начале своей шпионской деятельности.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала двух российских агентов, которые действовали отдельно друг от друга в Днепре и Славянске", – говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, обоих подозреваемых разоблачили еще на начальном этапе разведывательной деятельности, что позволило защитить запасные командные пункты украинских войск и автозаправочные станции.

Один из фигурантов оказался работником автозаправочного комплекса в Славянске, которого завербовали российские спецслужбы. На него вышли через бывшего одноклассника, который после начала полномасштабного вторжения уехал в Россию и начал сотрудничать с ее спецслужбами.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 4,2 т.
Во Франковске двое мужчин с ножом ограбили парфюмерный магазин: как их удалось оперативно найти и задержать
icon 4,2 т.
Во Франковске двое мужчин с ножом ограбили парфюмерный магазин: как их удалось оперативно найти и задержать
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 2,0 т.
СБУ задержала корректировщицу, которая наводила атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото
icon 2,0 т.
СБУ задержала корректировщицу, которая наводила атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 1,6 т.
В Ровенской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде: мальчик скончался в больнице. Фото
icon 1,6 т.
В Ровенской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде: мальчик скончался в больнице. Фото

После вербовки мужчина тайно фотографировал и снимал на видео колонны украинской военной техники, находившиеся на территории АЗС или вблизи нее. Собранные материалы он должен был передать российской стороне для подготовки точечных ударов.

Кроме того, фигурант на собственном автомобиле объезжал другие заправки и мосты, которые используются для обеспечения логистики Сил обороны Украины.

СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото

Злоумышленники находятся под стражей. Источник: t.me/SBUkr

Еще одним предателем оказался житель Покровска. В 2024 году он переехал в Днепр и поселился в одном из местных общежитий.

Внимание российских кураторов мужчина привлек своими пророссийскими высказываниями в чатах Telegram-каналов.

По указаниям куратора из РФ он должен был собирать информацию для корректировки ракетно-дроновых ударов по местам наибольшего скопления украинских военных и расположению техники Сил обороны в Днепре.

Для этого подозреваемый пешком обследовал местность, а в отдаленные районы добирался на общественном транспорте.

СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые наводили удары РФ по Днепру и Славянску. Фото

Злоумышленники находятся под стражей. Источник: t.me/SBUkr

Подробности задержания

"В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и смартфоны с доказательствами их работы на врага", – отмечается в сообщении.

Следователи СБУ объявили обоим фигурантам подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111);

– незаконное распространение сведений о перемещении или расположении украинских войск при тех же обстоятельствах (ч. 2 ст. 114-2).

"Злоумышленники находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала военнослужащего, который после самовольного оставления части вернулся в свое подразделение по заданию российских спецслужб. Мобилизованный из Полтавской области должен был собирать разведданные и передавать врагу координаты позиций украинских военных для корректировки российских обстрелов.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраинаРоссия - страна-агрессорДнепрСлавянскпредательСлужба безопасности Украины (СБУ)пожизненное заключение
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться