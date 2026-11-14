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СБУ задержала чиновника ВСУ, который требовал "откаты" с выплат за уничтоженную технику оккупантов. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
372
СБУ задержала чиновника ВСУ, который требовал "откаты" с выплат за уничтоженную технику оккупантов. Фото
Задержан злоумышленник-чиновник СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали должностное лицо Вооруженных сил. Он требовал у военнослужащих часть выплат, которые они получали за уничтоженную вражескую технику.

За "вознаграждение" злоумышленник обещал беспрепятственное оформление документов, необходимых для получения денег, свои "услуги" он оценил в 20% от суммы. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

Что известно о задержании злоумышленника

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией и при содействии главнокомандующего Вооруженными Силами Украины ликвидировала схему вымогательства денег из выплат за уничтоженную технику врага.

"По результатам комплексных мероприятий в Днепропетровской области задержан организатор схемы – старший офицер группы изучения и внедрения опыта управления беспилотными системами одной из воинских частей ВСУ. Как выяснило следствие, должностное лицо требовало у подчиненных 20% от общей суммы денежного вознаграждения, которое они получали за огневое поражение вражеских целей. В обмен на свою "долю" подполковник обещал личному составу беспрепятственное оформление документации о начислении соответствующих выплат", – говорится в сообщении.

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Задержан должностное лицо ВСУ, требовавшее у военных взятки

По материалам дела, речь идет о почти 2 миллионах гривен, из которых фигурант планировал присвоить около 380 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступления и задержали с поличным после получения им всей суммы взятки возле пункта временной дислокации украинских войск.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Криворожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Как рассказывал OBOZ.UA, ранее СБУ начала внутреннюю проверку по фактам из материалов дела "Карфаген".

В то же время за фигуранта дела "Карфаген" генерала СБУ Дуку внесли залог. По словам его адвоката, 65 млн грн якобы собирали среди сотрудников Службы.

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