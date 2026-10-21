СБУ задержала ряд российских агитаторов: одна из них написала почти 100 тыс. комментариев с призывами убивать украинцев

Служба безопасности Украины разоблачила шестерых сторонников Кремля в Киеве, Николаеве, Черкасской и Закарпатской областях. По данным следствия, они оправдывали вооруженную агрессию России, распространяли вражескую пропаганду и разжигали национальную и религиозную вражду.

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Об этом СБУ сообщила в Telegram. В ведомстве отметили, что собрали доказательства информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах страны-агрессора.

В Киеве задержали женщину, которая в течение 2025–2026 годов опубликовала в Telegram-каналах почти 100 тысяч комментариев, в том числе с призывами убивать украинцев. Также она призывала к насилию против одного из национальных меньшинств и уничтожению храмов религиозных общин.

В Николаеве киберспециалисты СБУ задержали мужчину, который, по информации следствия, выполнял задание представителя России. Он администрировал местный Telegram-канал с более чем 13 тысячами подписчиков, где поддерживал российских оккупантов. Кроме того, мужчина создавал и распространял пропагандистские материалы РФ и деструктивные сообщения, которые, по оценке СБУ, угрожали информационной безопасности Украины.

В Черкасской области разоблачили жену настоятеля храма УПЦ МП. В чатах Telegram она восхваляла российского диктатора Владимира Путина и отрицала вооруженную агрессию России против Украины. По данным СБУ, женщина распространяла вражескую пропаганду среди знакомых и переписывалась на эту тему с прихожанами.

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Еще одному фигуранту из Черкасской области – гражданину России, имеющему вид на постоянное проживание в Украине, – сообщили о подозрении. В каналах Telegram он называл полномасштабную войну "внутренним гражданским конфликтом" и поддерживал захват части территорий восточных областей Украины.

На Закарпатье правоохранители разоблачили двух женщин, которые в собственных аккаунтах в соцсетях призывали к "отделению" региона от Украины. Они также распространяли прокремлевские нарративы и оправдывали российскую вооруженную агрессию.

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Какое наказание грозит фигурантам

Экспертизы, инициированные СБУ, подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах России. Следователи сообщили им о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

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ч. 3 ст. 109 – публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя либо захвату государственной власти, а также распространение материалов с такими призывами через средства массовой информации;

ч. 1 ст. 110 – распространение материалов с призывами к изменению границ территории или государственной границы Украины;

ч. 6 ст. 111-1 – информационная деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором, направленная на поддержку его вооруженной агрессии против Украины;

ч. 2 ст. 161 – умышленные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти, сопряженные с угрозами;

ч.ч. 1, 2, 3 ст. 436-2 – оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии России против Украины, а также глорификация ее участников.

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По этим статьям фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве задержали 18-летнего одессита, которого подозревают в государственной измене. По данным СБУ, он корректировал российские удары по Одессе, разведывал определенные врагом объекты в Днепре и готовил теракт в столице. Сейчас молодой человек находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.