СБУ задержала корректировщицу, которая наводила атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото

СБУ выявила и задержала корректировщицу, которая наводила атаки России на оборонные заводы и волонтерские центры Днепропетровской области. Предательницей оказалась жительница Донецкой области, которая в сентябре 2025 года переехала в Днепропетровскую область.

Видео дня

Для выполнения заданий врага агент пешком или на общественном транспорте объезжала местность, чтобы фотографировать и снимать на видео военные объекты. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще одну российскую агентшу. Злоумышленница наводила ракетно-дроновые атаки России на оборонные предприятия и общественные организации, поставляющие снаряжение для украинских защитников.

Завербованной предательницей оказалась жительница Донецкой области, которая в сентябре 2025 года переехала в Днепропетровскую область. Вполе зрения оккупантов она попала через своих знакомых с временно оккупированной территории на востоке Украины.

Расследование выявило, что агентку интересовали военные и волонтерские объекты Днепра и области. Для выполнения заданий по заказу РФ злоумышленница пешком или на общественном транспорте объезжала местность и фотографировала, а также снимала на видео объекты, которые, по ее мнению, могли использоваться для нужд фронта. Кроме того, агент фиксировала последствия предыдущих обстрелов.

"Параллельно с этим она фиксировала последствия предыдущих обстрелов региона для дальнейшего "отчета" кураторам из РФ", – говорится в материале.

РЕКЛАМА

задержала предательницу, которая наводила российские атаки на Днепропетровскую область. Источник: СБУ

Что грозит корректировщице

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее работу на врага и задержали по месту жительства. Во время обысков у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи сообщили корректировщице о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. За содеянное ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку взорвать автобус с военнослужащими ВСУ в Ровно. К подготовке теракта причастен студент одного из столичных университетов. Предателя завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы с предложениями быстрого заработка.