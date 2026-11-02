СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу ФСБ корректировал удары по Одессе. Фото

Служба безопасности Украины задержала бывшего моряка, который по заказу россиян корректировал удары по Одессе. Враг завербовал мужчину после того, как его списали с судна.

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Теперь фигуранту грозит пожизненное лишение свободы. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Одессе еще одного российского агента. Им оказался бывший моряк торгового судна, который после выхода на пенсию пошел на сотрудничество с ФСБ и корректировал обстрелы портового города", – говорится в сообщении.

Подробности дела

ФСБ завербовала мужчину после того, как его списали с морского судна. Посредником в вербовке стал его знакомый бывший милиционер из Одессы, который выехал в Россию.

Во время своей деятельности фигурант передавал российской спецслужбе координаты позиций украинской ПВО, которая защищает небо над областным центром. В частности, он помогал оккупантам определять цели для ударов реактивными беспилотниками.

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Агент передвигался на велосипеде по областному центру и прилегающим территориям. Он скрытно фотографировал и снимал на видео объекты, которые могли заинтересовать врага.

Кроме того, следователи задокументировали, как мужчина неоднократно демонстрировал свое благосклонное отношение к кремлевскому режиму в разговорах с окружением.

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Контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили подозреваемого и задержали его дома. Также правоохранители приняли меры, чтобы обезопасить места дислокации Сил обороны, которые могли оказаться под угрозой из-за его деятельности.

Во время обыска у него изъяли видеокамеру и смартфон. По данным СБУ, эти устройства предатель использовал для сбора разведывательных сведений и поддержания скрытой связи с представителями ФСБ.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

"Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – отмечается в сообщении.

Напомним, СБУ задержала в Одессе 21-летнего студента, который работал на российские спецслужбы. Он собирал информацию для подготовки диверсий, а также намеревался размещать российскую символику на рекламных конструкциях города.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Одессе Служба безопасности Украины задержала 20-летнего агента РФ, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом. С их помощью российские спецслужбы надеялись определить координаты украинских нефтебаз на юге страны.