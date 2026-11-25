В Хмельницком агент российского ГРУ пытался взорвать командира элитного отряда ССО. СБУ задержала киллера, предотвратив заказное убийство военного. Фигурант должен был дистанционно активировать взрывчатку.

Видео дня

Вербованным злоумышленником оказался бывший контрактник, уволенный в 2024 году по состоянию здоровья, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Что известно

В Хмельницком благодаря действиям на опережение удалось предотвратить умышленное убийство украинского военного. СБУ задержала агента российской военной разведки (более известной как гру), который пытался взорвать командира отряда спецопераций ССО. Злоумышленнику теперь грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Военная контрразведка СБУ Харьковщины при содействии главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и Командования Сил специальных операций ВСУ предотвратила заказное убийство руководителя одного из крупнейших засекреченных подразделений Сил обороны.

Злоумышленник должен был активировать взрывчатку

Расследование выяснило, что завербованный Россией злоумышленник заложил взрывчатку в "собственный" кроссовер и припарковал его у подъезда многоэтажки, где жил украинский спецназовец. В дверце автомобиля находилась самодельная бомба на основе полкилограмма пластита с металлическими шариками диаметром 10 мм, роликами из подшипников и свинцовыми элементами.

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Выполняя инструкцию российской спецслужбы, фигурант должен был активировать взрывчатку из засады в момент, когда офицер будет проходить мимо автомобиля. Также рядом с подъездом стоял еще один автомобиль, в котором злоумышленник установил видеорегистратор с функцией удаленного доступа для ГРУ РФ. Это было нужно врагу, чтобы зафиксировать момент взрыва.

В дальнейшем это видео планировали использовать в России для проведения информационно-психологических операций по расшатыванию внутренней ситуации в Украине.

Главные истории дня

Для выполнения задания врага агент арендовал квартиру возле дома украинского офицера и установил на балконе видеорегистратор. С помощью замаскированного устройства фигурант отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения военного. Затем злоумышленник забрал из схрона автомобильные дверцы, в которые заранее было встроено самодельное взрывное устройство.

В арендованном гараже агент установил их на кроссовер, который ранее пригнал из Харькова вместе с еще одной машиной для видеофиксации взрыва.

задержала злоумышленника, планировавшего взорвать украинского военного. Источник: СБУ

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СБУ заблаговременно разоблачила агента и предотвратила преступление

Сотрудники СБУ заранее раскрыли вражеский замысел и задержали киллера с поличным в нескольких метрах от места запланированного взрыва, когда он собирался нажать кнопку дистанционного управления самодельной бомбой.

Российским агентом оказался бывший контрактник из Харькова, который в 2024 году уволился со службы по состоянию здоровья. В поле зрения российских спецслужбистов мужчина попал во время поиска "быстрых" заработков в профильных Telegram-каналах

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После вербовки российскими спецслужбами агент получил сначала "тестовое задание": разведать расположение запасных командных пунктов и места парковки автомобилей Сил обороны в областном центре. Позже россияне "командировали" его в Хмельницкий для покушения на командира подразделения ССО.

В случае убийства украинского воина россияне обещали киллеру "немедленную эвакуацию" в РФ через третьи страны с оформлением российского гражданства. Во время обысков у задержанного обнаружили смартфон с анонимными чатами, которые он периодически менял для конспиративных контактов с ГРУ РФ.

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Переписка злоумышленника с российскими спецслужбистами. Источник: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас фигурант находится под стражей без права внесения залога, за содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Служба безопасности Украины разоблачила четырех коллаборантов в Херсоне, Харькове и Днепропетровской области. Они оправдывали российскую агрессию, поддерживали захват украинских территорий и восхваляли вооруженные формирования РФ.