СБУ задержала дезертира, который под видом таксиста корректировал атаки РФ по Днепропетровщине. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровской области очередного агента РФ. Им оказался завербованный россиянами дезертир.

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После побега из воинской части злоумышленник под видом таксиста собирал данные о расположении военных и энергетических объектов региона для дальнейших российских ударов.

СБУ задержала дезертира, корректировавшего атаки РФ по Днепропетровской области

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного корректировщика российских обстрелов Днепропетровской области. Им оказался завербованный россиянами местный мобилизованный, который самовольно оставил воинскую часть и начал работать на врага.

"Установлено, что для наведения атак РФ дезертир фиксировал расположение военных и энергетических объектов под видом оказания услуг такси. Для этого фигурант на собственном автомобиле принимал заказы на перевозку пассажиров в прифронтовых населенных пунктах Синельниковского района. Во время движения к пункту назначения и в обратном направлении агент фотографировал на телефонную камеру объекты, возле которых замечал скопление личного состава и техники Сил обороны", – говорится в сообщении.

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Среди основных "целей" для предателя были определены позиции ПВО, в частности мобильных огневых групп, а также запасные командные пункты и логистические центры украинских войск.

Также вражеский наводчик отслеживал расположение опорных электроподстанций и их состояние после предыдущих атак РФ.

"Сотрудники СБУ заблаговременно выявили и задокументировали преступления агента, а на завершающем этапе спецоперации задержали его по месту жительства. Как выяснило расследование, дезертир попал в поле зрения рашистов, когда оставлял прокремлевские комментарии в чатах компьютерных игр. Во время обысков у задержанного обнаружили два смартфона, на которых он накапливал скриншоты гугл-карт с отметками украинских объектов и контактировал с российским спецслужбистом", – говорится в сообщении.

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В настоящее время следователи Главного следственного управления СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ задержала должностное лицо ВСУ, требовавшее "откаты" с выплат за уничтоженную технику оккупантов.

Из примерно 2 млн грн он рассчитывал забрать более 300 тысяч.