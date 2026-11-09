СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские дроны на склады с топливом в Днепре. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Cу-57 разбилсяРоссия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчатьПотери РФ в Украине"Каждые 29 секунд – минус оккупант": Силы обороны сократили численность армии РФ почти на 3 тыс. захватчиков за сутки – ГенштабНацбанк выпустит новые 10 грнНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайнеВо сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Во сколько и где сегодня смотреть Свитолину против россиянки на WTA Finals. Расписание трансляций матча Итогового турнира-2026Оказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISWРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISWМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. ВидеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоКиев сковали многочисленные пробки, на остановках большие очереди. Подробности, фото и видеоВ Польше "охотятся" на иностранцевВ Польше "охотятся" на иностранцев: о какой рпасности предупредили украинцев
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские дроны на склады с топливом в Днепре. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
138
СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские дроны на склады с топливом в Днепре. Фото
Задержана агентка ФСБ в Днепре

В Днепре сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали российскую агентку. По заданию ФСБ она наводила российские дроны на топливные склады в областном центре.

Предательницу завербовали благодаря ее матери, которая живет на временно оккупированной части Донецкой области. Подробности раскрыли в СБУ.

Российскую агентку разоблачили и задержали в Днепре

В СБУ сообщили о задержании агентки ФСБ, которая приобрела IP-камеру, чтобы наводить российские дроны на склады с топливом в Днепре.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну корректировщицу в Днепре. Злоумышленница выполняла задание ФСБ по поражению объектов топливно-энергетической инфраструктуры и логистических центров с помощью IP-камер и визуального наблюдения. Установлено, что по инструкции рашистов агентка наводила реактивные дроны РФ на склады с топливом и объекты по обслуживанию и восстановлению военной техники", – говорится в сообщении.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
13,3 т.
"Все понимали, что залог будет": адвокат арестованного генерала Дуки подтвердил, что в СБУ собирают деньги на его залог
13,3 т.
"Все понимали, что залог будет": адвокат арестованного генерала Дуки подтвердил, что в СБУ собирают деньги на его залог
Даниил БорщДаниил Борщ
31,0 т.
Справа "Карфаген": почему заседание по Дуке затянулось на полдня и что решил суд. Все детали
31,0 т.
Справа "Карфаген": почему заседание по Дуке затянулось на полдня и что решил суд. Все детали
София ЗакревскаяСофия Закревская
6,7 т.
Генерала Дуку отправили под стражу: какой залог определили фигуранту дела "Карфаген"
6,7 т.
Генерала Дуку отправили под стражу: какой залог определили фигуранту дела "Карфаген"
СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские дроны на склады с топливом в Днепре. Фото

Задержана агентка ФСБ

Сотрудники Службы задокументировали, как фигурантка на своем автомобиле объезжала областной центр и прилегающие к нему районы, чтобы выявить и передать врагу координаты хранилищ горюче-смазочных материалов.

Во время разведывательных вылазок она также пыталась выявить места расположения объектов технического обеспечения ВСУ: снимала на смартфон технологические помещения, возле которых находились автомобили украинских военных.

"Позже злоумышленница приобрела IP-камеру, которую должна была установить в собственном автомобиле для удобства видеосъемки и передачи полученных данных врагу. Сотрудники СБУ заранее разоблачили агентку и задержали ее по месту жительства. Во время обысков у нее обнаружили "видеоловушку", планшет и четыре смартфона, которые она использовала для видеосъемки и связи с ФСБ", – говорится в сообщении СБУ.

СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские дроны на склады с топливом в Днепре. Фото

Изъятые у фигурантки вещи

СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские дроны на склады с топливом в Днепре. Фото

Изъятые у фигурантки вещи

Корректировщицей стала местная жительница. Внимание российских спецслужб она привлекла благодаря матери, которая живет на ВОТ Донецкой области.

После вербовки агентка наладила с куратором из ФСБ закрытый канал связи через анонимный чат мессенджера.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ установила военных преступников, которые организовали ракетный удар по "Охматдету" в Киеве 8 июля 2024 года.

О подозрении сообщили командованию и должностным лицам подразделений РФ, причастным к планированию и осуществлению атаки, в частности полковникам Олегу Скитскому и Илье Корякину, а также подполковнику Александру Сенченко. Ранее подозрения по этому делу получили генералы Сергей Кобылаш, Сергей Кувалдин и Николай Варпахович.

По данным следствия, удар по корпусу токсикологии больницы был нанесен крылатой ракетой Х-101 со стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Тогда погибли двое гражданских, десятки людей получили ранения. Действия фигурантов квалифицированы как военные преступления, сопряженные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыОбстрел ДнепраУкраинаДнепрСлужба безопасности Украины (СБУ)ФСБпредатель
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!