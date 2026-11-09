СБУ задержала агентку ФСБ, которая наводила российские дроны на склады с топливом в Днепре. Фото

В Днепре сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали российскую агентку. По заданию ФСБ она наводила российские дроны на топливные склады в областном центре.

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Предательницу завербовали благодаря ее матери, которая живет на временно оккупированной части Донецкой области. Подробности раскрыли в СБУ.

Российскую агентку разоблачили и задержали в Днепре

В СБУ сообщили о задержании агентки ФСБ, которая приобрела IP-камеру, чтобы наводить российские дроны на склады с топливом в Днепре.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну корректировщицу в Днепре. Злоумышленница выполняла задание ФСБ по поражению объектов топливно-энергетической инфраструктуры и логистических центров с помощью IP-камер и визуального наблюдения. Установлено, что по инструкции рашистов агентка наводила реактивные дроны РФ на склады с топливом и объекты по обслуживанию и восстановлению военной техники", – говорится в сообщении.

Сотрудники Службы задокументировали, как фигурантка на своем автомобиле объезжала областной центр и прилегающие к нему районы, чтобы выявить и передать врагу координаты хранилищ горюче-смазочных материалов.

Во время разведывательных вылазок она также пыталась выявить места расположения объектов технического обеспечения ВСУ: снимала на смартфон технологические помещения, возле которых находились автомобили украинских военных.

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"Позже злоумышленница приобрела IP-камеру, которую должна была установить в собственном автомобиле для удобства видеосъемки и передачи полученных данных врагу. Сотрудники СБУ заранее разоблачили агентку и задержали ее по месту жительства. Во время обысков у нее обнаружили "видеоловушку", планшет и четыре смартфона, которые она использовала для видеосъемки и связи с ФСБ", – говорится в сообщении СБУ.

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Корректировщицей стала местная жительница. Внимание российских спецслужб она привлекла благодаря матери, которая живет на ВОТ Донецкой области.

После вербовки агентка наладила с куратором из ФСБ закрытый канал связи через анонимный чат мессенджера.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ установила военных преступников, которые организовали ракетный удар по "Охматдету" в Киеве 8 июля 2024 года.

О подозрении сообщили командованию и должностным лицам подразделений РФ, причастным к планированию и осуществлению атаки, в частности полковникам Олегу Скитскому и Илье Корякину, а также подполковнику Александру Сенченко. Ранее подозрения по этому делу получили генералы Сергей Кобылаш, Сергей Кувалдин и Николай Варпахович.

По данным следствия, удар по корпусу токсикологии больницы был нанесен крылатой ракетой Х-101 со стратегического бомбардировщика Ту-95МС. Тогда погибли двое гражданских, десятки людей получили ранения. Действия фигурантов квалифицированы как военные преступления, сопряженные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).