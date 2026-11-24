СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Славянску. Фото
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агентку ФСБ, которая помогала российским войскам корректировать удары по Славянску. Ею оказалась местная парикмахер, собиравшая информацию о расположении украинских военных, техники и объектов Сил обороны.
Женщина фотографировала потенциальные цели во время прогулок по городу и по дороге на работу, а затем передавала собранные данные российскому куратору. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Какие объекты в Славянске отслеживала агентка ФСБ
По данным расследования, основными целями фигурантки были запасные командные пункты, логистические склады и места временной остановки автоколонн Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии.
Чтобы выявлять военные объекты и передавать их координаты врагу, женщина пешком обходила улицы Славянска и фиксировала расположение украинских защитников на камеру мобильного телефона.
Также она собирала информацию во время поездок на работу и обратно. Вернувшись домой, парикмахер готовила агентурный отчет для своего куратора из ФСБ.
Как женщина начала сотрудничать с российской спецслужбой
По данным следствия, российская спецслужба обратила внимание на женщину после того, как она возобновила общение со своим знакомым. Он является боевиком вооруженной группировки РФ – "100 мотострелковой бригады республиканской гвардии ДНР", а также внештатным сотрудником "ФСБ по ДНР".
По его инструкциям агентка отслеживала места расположения личного состава и техники украинских военных. Собранные сведения она передавала знакомому через анонимный чат в мессенджере.
Кроме того, женщина подыскивала для российской спецслужбы новых потенциальных информаторов.
Что нашли во время обысков у задержанной
Сотрудники СБУ разоблачили и задержали агентку. Одновременно военная контрразведка провела мероприятия, чтобы обезопасить места расположения украинских защитников.
Во время обыска в жилище женщины правоохранители обнаружили смартфон. С помощью этого устройства она связывалась с представителями врага и собирала агентурные данные.
Какое наказание грозит агентке ФСБ
Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Сейчас женщина находится под стражей. По инкриминируемой статье ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ, которые занимались поджогами. Злоумышленники действовали в разных регионах нашего государства.
Также СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Херсону с собственного двора.