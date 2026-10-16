СБУ задержала агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для терактов в Харькове. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для последующих терактов в Харькове. Предателем оказался местный безработный, поддерживавший действия страны-агрессора.

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Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки рашистов подготовить серию терактов в Харькове. По результатам упреждающих действий вблизи областного центра задержан агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который обустраивал тайники с самодельными бомбами", — говорится в сообщении.

Детали дела

По данным следствия, взрывчатые материалы из России в Харьковскую область доставляли с помощью беспилотников типа "Молния". Агент должен был замаскировать одно взрывное устройство под автомобильный аккумулятор, а другое спрятать под шину с диском, после чего передать российской военной разведке координаты тайников.

Исполнители терактов должны были забрать оттуда самодельные взрывные устройства и установить их в заранее определенных местах.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время обустройства тайника. Как выяснили правоохранители, задание российской спецслужбы выполнял местный безработный, которого завербовали из-за прокремлевских комментариев в Telegram-чатах.

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Сначала мужчина собирал информацию о расположении украинских защитников в Харькове, по которым Россия готовила ракетно-авиационные удары. Впоследствии ему поручили "встретить" российский дрон с "посылкой".

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В ходе обыска в автомобиле задержанного изъяли более 4 кг взрывчатых веществ, три электродетонатора и готовое самодельное взрывное устройство, замаскированное под автомобильный аккумулятор.

"Следователи Службы безопасности сообщили подозреваемому о предъявлении ему обвинения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ предотвратили ещё один теракт в Киевской области, который спецслужбы РФ готовили "под чужим флагом". Местная безработная должна была взорвать автомобиль возле многоквартирного жилого дома.