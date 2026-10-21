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СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,1 т.
СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото
В настоящее время задержанный находится под стражей без права освобождения под залог. Источник: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве 18-летнего жителя Одессы, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По данным следствия, он корректировал российские удары по Одессе, вел разведку объектов, выбранных врагом в Днепре, и готовил теракт в Киеве.

Агент находится под стражей без права освобождения под залог, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как 18-летний одессит начал работать на РФ

По данным СБУ, фигуранта завербовали российские спецслужбы после того, как он уволился из одного из почтовых отделений Одессы и начал искать легкие заработки в Telegram-каналах.

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Распространяли фото и видео вражеских обстрелов: по материалам СБУ десятки человек были осуждены
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Распространяли фото и видео вражеских обстрелов: по материалам СБУ десятки человек были осуждены

В августе этого года, как установило следствие, он организовал российский удар по логистическому почтовому терминалу в Одессе. Для этого агент передал врагу координаты важного логистического хаба, который впоследствии атаковали российские реактивные беспилотники.

Параллельно он отслеживал места расположения украинской противовоздушной обороны и оборонных предприятий в Одесской области.

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы. Источник: t.me/SBUkr

Агент также вел разведку объектов в Днепре

По информации СБУ, подозреваемый ездил на поезде в Днепр, где вел разведку объектов, указанных ему врагом, по предоставленным координатам.

Как агент готовил теракт в Киеве

Впоследствии, по заданию РФ, молодой человек прибыл в Киев для подготовки теракта. В столице он установил скрытую видеокамеру с powerbank напротив дома потенциальной жертвы.

Устройство замаскировали под коробку из-под сока, обклеенную корой дерева. С помощью этой "видеоловушки" российская сторона надеялась отследить распорядок дня киевлянина и способы его передвижения.

Чтобы загрузить записанные файлы и передать их российским спецслужбам, фигурант забрал камеру домой. Сотрудники СБУ задержали его накануне того, как он должен был отправить врагу отчет.

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы. Источник: t.me/SBUkr

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы. Источник: t.me/SBUkr

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы. Источник: t.me/SBUkr

Какое наказание грозит задержанному

Во время обысков у подозреваемого изъяли замаскированную видеокамеру и смартфон с доказательствами сотрудничества с РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время задержанный находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы. Источник: t.me/SBUkr

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы. Источник: t.me/SBUkr

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы Одессы, Днепра и готовил теракт в Киеве. Фото

СБУ задержала 18-летнего агента РФ, который корректировал обстрелы. Источник: t.me/SBUkr

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецназовцы задержали таксиста, который корректировал обстрелы Краматорска, а также разоблачили предателя, который пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ.

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