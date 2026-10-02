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СБУ разоблачила подростка, который по заказу РФ изготовил бомбу для теракта в Хмельницком. Фото

Анна Якубец
Анна Якубец
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icon 1,1 т.
СБУ разоблачила подростка, который по заказу РФ изготовил бомбу для теракта в Хмельницком. Фото
Несовершеннолетний изготовил бомбу по заказу РФ, чтобы взорвать украинского военнослужащего. Источник: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины разоблачила несовершеннолетнего, который по заказу России изготовил самодельную бомбу, чтобы убить украинского военного в Хмельницком. Завербованным агентом РФ оказался 16-летний подросток из Черновцов, который прибыл в Хмельницкий для выполнения "заказа".

Злоумышленника задержали на вокзале, когда он собирался возвращаться домой. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности предотвратила еще один теракт в Хмельницком. По результатам упреждающих действий задержан несовершеннолетний агент РФ, который готовил подрыв военнослужащего Вооруженных сил Украины", – сообщили в СБУ.

Отмечается, что подготовкой теракта занимался завербованный врагом 16-летний житель Черновцов. В поле зрения врага он попал, когда искал "легкие" заработки в Telegram.

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Расследование выявило, что злоумышленник должен был изготовить самодельную бомбу, а затем заложить ее в тайник для другого агента – непосредственного исполнителя теракта.

По заданию врага он прибыл в Хмельницкий, где приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) по инструкции куратора из России. После этого злоумышленник получил от российского сотрудника спецслужб координаты тайника, из которого должен был забрать тротил с электродетонатором, чтобы завершить сборку взрывчатки.

"Готовое СВП он "усилил" металлическими гайками и заложил в тайник. Кроме того, агент установил на дереве телефонную камеру с функцией удаленного доступа для оккупантов, чтобы отслеживать ситуацию вокруг тайника", – говорится в материале.

Выполнив "задание" российских спецслужб, парень вызвал такси и поехал на местную автостанцию, чтобы первым рейсом вернуться на Буковину.

На городской автостанции его и задержали сотрудники СБУ, когда он пытался сбежать из областного центра. У него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог, за содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог.Источник: Служба безопасности Украины

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Запорожье разоблачили и задержали киллеров ФСБ, которые пытались убить четырех украинских военнослужащих. Для реализации плана ФСБ они должны были заманить каждого военного якобы на "свидание" с женщинами, а затем убить. Предателями оказались двое завербованных местных жителей в возрасте 18 и 19 лет.

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