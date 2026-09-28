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СБУ разоблачила одного из самых засекреченных агентов РФ в Херсоне: чем он "прославился". Фото

Даниил Борщ
Даниил Борщ
Time to read2 мин
icon 3,7 т.
СБУ разоблачила одного из самых засекреченных агентов РФ в Херсоне: чем он "прославился". Фото
Служба безопасности Украины задержала агента, который длительное время находился в режиме ожидания.
Источник: Служба безопасности Украины/Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала одного из самых засекреченных "спящих" агентов РФ в Херсоне, которого российская спецслужба завербовала еще в начале полномасштабного вторжения. После освобождения правобережной части Херсонской области злоумышленник остался в областном центре и длительное время находился в режиме ожидания.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, задержанным оказался бывший авиатехник армейской авиации ВСУ, который уволился со службы в 2018 году, а во время оккупации Херсона в 2022 году вошел в состав агентурного аппарата ФСБ.

Как агент работал на РФ

После отступления российских войск с правобережья Херсонской области оккупанты оставили своего агента в городе. Перед отступлением они включили его в состав подконтрольной общественной организации "Боевое братство" и передали ему огнестрельное оружие.

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Впоследствии российская спецслужба активировала своего агента. Ему поручили отслеживать места расположения украинских защитников в Херсоне, по которым РФ планировала наносить удары управляемыми авиабомбами, дронами и реактивной артиллерией.

Для выполнения заданий мужчина использовал собственный автомобиль, объезжал территорию и отмечал оборонительные объекты на топографической карте. Также он фотографировал потенциальные цели на телефон, чтобы передать собранную информацию представителям ФСБ.

СБУ разоблачила одного из самых засекреченных агентов РФ в Херсоне: чем он ''прославился''. Фото

Затриманий агент Росії

Источник: Служба безпеки України/Telegram

Задержание агента и наказание

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он готовился передать разведданные своему куратору после очередной вылазки.

В ходе обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на РФ, "наградную" ружьё от россиян и прокремлевскую символику.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Материалы дела переданы в суд.

Злоумышленник находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области сотрудника коммунального предприятия из Славянска, который работал на российскую военную разведку. Он собирал данные о запасных командных пунктах, маршрутах движения и местах сосредоточения украинских военных и техники, после чего передавал координаты потенциальных целей для ударов РФ.

Как писал OBOZ.UA, СБУ раскрыла агентурную сеть ФСБ, действовавшую на Краматорском направлении. Трое агентов передавали врагу координаты Сил обороны, оборонительных сооружений и мест сосредоточения украинских военных, получая задания от общего куратора.

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