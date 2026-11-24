СБУ разоблачила группу вражеских агитаторов: один из них выступал на российских концертах во время оккупации Херсона. Фото
Служба безопасности Украины разоблачила четырех сторонников рашизма в Херсоне, Харькове и Днепропетровской области. Они оправдывали российскую агрессию, поддерживали захват украинских территорий и восхваляли вооруженные формирования РФ.
Среди фигурантов – бывший театральный музыкант, который во время оккупации Херсона выступал на пропагандистских концертах. Об этом сообщила СБУ.
Какую деятельность вели фигуранты
В Херсоне разоблачили бывшего театрального музыканта, который открыто поддерживал Россию. В мае 2022 года он принял участие в пропагандистском мероприятии, организованном гауляйтером Сальдо, а в августе выступал на концерте по случаю дня флага РФ.
После освобождения города мужчина остался в Херсоне и продолжил поддерживать вражескую пропаганду. Он писал стихи, в которых героизировал российских военных, а затем передавал их для трансляции в эфире российского радио.
Также в Херсоне задержали женщину, которая с анонимных аккаунтов в Telegram призывала Россию увеличить количество ударов управляемыми авиабомбами по городу и усилить репрессии на левобережье области.
Кроме того, она требовала от командования российских вооруженных группировок захватить областной центр и жестоко преследовать участников движения сопротивления.
В Харькове задержали гражданина РФ
В Харькове СБУ разоблачила гражданина России, который долгое время проживает в областном центре и восхваляет российские вооруженные группировки.
По данным следствия, мужчина публиковал в чатах соцсетей собственные посты, в которых оправдывал военные преступления российской армии и захват части территории Украины.
В Днепропетровской области разоблачили продавщицу
Еще одну фигурантку разоблачили в Днепропетровской области. Ею оказалась продавщица одного из рынков Павлоградского района.
Женщина оправдывала захват территории Донетчины и ждала оккупации всего востока Украины. Об этом она неоднократно писала в чатах пророссийских Telegram-каналов.
Также в своих постах фигурантка пыталась наладить контакт с администраторами прокремлевских информационных ресурсов.
Какое наказание грозит задержанным
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах России.
Следователи сообщили задержанным о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- частями 1, 2 статьи 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- частью 6 статьи 111-1 – коллаборационная деятельность;
- частями 1, 2, 3 статьи 436-2 – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и прославление ее участников.
Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ, занимавшихся поджогами. Злоумышленники действовали в разных регионах нашего государства.
Также СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Херсону со своего двора.