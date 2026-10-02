СБУ раскрыла агентурную сеть противника, которая корректировала удары по Харькову и следила за военными. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли агентурную сеть противника (ГРУ), которая занималась корректировкой ударов по Харькову и следила, в частности, за бойцами Сил обороны. Правоохранители сообщили о подозрении четырем лицам.

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Фигурантам грозит пожизненное заключение. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе СБУ.

"По результатам спецоперации, которую лично координировал глава СБУ генерал-майор Александр Поклад, задержаны четверо участников группы, которые корректировали обстрелы региона и следили за украинскими воинами, правоохранителями и судьями", – говорится в сообщении.

Детали дела

По данным расследования, в агентурную сеть входили, в частности, руководитель службы безопасности мобильного оператора и его подчиненный. По заданию российской спецслужбы они собирали личную информацию об украинских военных, сотрудниках правоохранительных органов и представителях судебной системы.

Агенты пытались установить данные прокурора и судей, рассматривавших уголовное дело в отношении пропагандиста, которого участники сети укрывали в конспиративной квартире в Харькове.

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Для этого они использовали служебный доступ к системам мобильного оператора, с помощью которого можно получать информацию о телефонных соединениях и местонахождении абонентов.

Еще одной участницей сети была сотрудница местного оборонного предприятия. Она сдавала жилье украинским военнослужащим, а во время общения пыталась узнать о местах дислокации подразделений и маршрутах передвижения военных. Кроме того, по данным следствия, женщина передавала врагу информацию для корректировки ударов по предприятию, где работала.

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В сеть также входил житель Харькова. Вместе с двумя сотрудниками службы безопасности мобильного оператора он ездил по городу и прилегающим районам на служебном автомобиле. Во время таких поездок мужчина скрытно фотографировал оборонные объекты с помощью смарт-часов, в частности запасные командные пункты, фортификационные сооружения и блокпосты украинских военных.

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"Контрразведчики СБУ действовали на опережение и своевременно разоблачили агентурную группу в полном составе. После пошагового документирования преступлений вражеской ячейки каждый ее участник был задержан", – отмечается в сообщении.

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Следствие установило, что участников агентурной сети завербовали российские спецслужбы через их знакомого из Харькова. Еще до начала полномасштабного вторжения он уехал в Россию и начал сотрудничать с российской военной разведкой ГРУ, выполняя функции связного.

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Всем задержанным предъявлены подозрения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

"Злоумышленники находятся под стражей. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Напомним, ранее сотрудники СБУ задержали жителя Львовской области, которого ФСБ завербовала для подготовки ракетного удара по объекту, где производили беспилотные системы для Сил обороны. Мужчина собирал для российской спецслужбы данные, которые должны были помочь определить потенциальную цель для атаки.

Как писал OBOZ.UA, СБУ задержала агента РФ, который готовил теракт возле одного из государственных учреждений в центре Ровно. Мужчина заложил самодельное взрывное устройство в мусорный бак, а российские спецслужбы планировали дистанционно активировать его в час пик.