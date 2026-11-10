СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего удары по центральным областям Украины. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
В Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошлоВ Украине ночью жаловались на мощные толчки, похожие на землетрясение: какие города "задело" и что произошло"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с Котовым"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с КотовымВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывВ Абу-Даби стартовали мирные переговоры: кто представляет Украину, Россию и ЕС и есть ли шансы на прорывГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийИллюстрация – женщина с флагом УкраиныСотням беженцев из Украины урежут выплаты в стране Европы: кого коснетсяВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВ Новгородской области атакован авиационный завод, обслуживающий военно-транспортные самолеты. ВидеоВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPВиткофф и Кушнер рискуют попасть в ловушку Кремля на переговорах в Абу-Даби – WPСуд восстановил работницу также в должности учительницы украинского языка и литературыПсихолога уволили из школы, потому что у нее не было образования: суд восстановил ее на работе и присудил 93 тыс. грнКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоКиев снова сковали сильные пробки: где самая сложная ситуация. ФотоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу наций
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего удары по центральным областям Украины. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
207
СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего удары по центральным областям Украины. Фото
26 октября 2026 года мужчине сообщили о подозрении в государственной измене

Служба безопасности Украины разоблачила жителя Черкасской области, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ и сборе разведданных о расположении украинских военных. Мужчина собирал координаты мест дислокации подразделений ВСУ и передавал их российскому куратору за денежное вознаграждение.

Потенциальными целями врага были пункты постоянной дислокации, логистические центры и места временного базирования Сил обороны. Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора.

Как агент собирал информацию об украинских военных

По данным следствия, мужчина наладил тайную связь с сотрудником пограничного управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю и согласился сотрудничать с российской спецслужбой за деньги.

В течение июля–сентября 2026 года он собирал координаты мест дислокации украинских военных в Черкасской области и передавал их российскому куратору. Эти сведения могли использоваться для планирования и нанесения ударов по позициям и объектам ВСУ, а также для другой подрывной деятельности против Украины.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
7,2 т.
Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото
7,2 т.
Увольнение вместо подозрения? После обысков заместитель министра восстановления написал заявление об отставке. Фото
Надежда ДанищукНадежда Данищук
3,7 т.
Три дома, три квартиры и четыре гектара земли: полковника полиции подозревают в получении неправомерной выгоды. Видео
3,7 т.
Три дома, три квартиры и четыре гектара земли: полковника полиции подозревают в получении неправомерной выгоды. Видео
Мария ШевчукМария Шевчук
542
Нацполиция годами воевала с "Химпромом" под угрозами расправы, – Коберник
542
Нацполиция годами воевала с "Химпромом" под угрозами расправы, – Коберник

По материалам СБУ, фигурант был местным безработным и попал в поле зрения российской спецслужбы во время поиска легких заработков в Telegram-каналах.

Чтобы выявить расположение Сил обороны, мужчина объезжал Черкассы и прилегающие районы, фиксируя на камеру телефона места сосредоточения военных. Особое внимание он уделял пунктам постоянной дислокации, логистическим центрам и местам временного базирования подразделений, находившихся на ротации после боев на передовой.

СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего удары по центральным областям Украины. Фото

СБУ разоблачила агента ФСБ, наводившего атаки на центральные области Украины. Источник: t.me/pgo_gov_ua

Где задержали подозреваемого

Сотрудники СБУ задокументировали разведывательные вылазки агента и задержали его в Ужгороде на Закарпатье. По информации спецслужбы, мужчина выехал туда, чтобы залечь на дно, и скрывался в арендованной квартире.

Во время обысков у него изъяли смартфон. На устройстве хранились фото- и видеофайлы с объектами, а также их координатами на электронных картах. Эти материалы предназначались для агентурного отчета перед ФСБ.

Какое наказание грозит агенту ФСБ

26 октября 2026 года мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуроров Черкасской областной прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога. По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали российскую агентку. По заданию ФСБ она наводила российские дроны на топливные склады в областном центре. Предательницу завербовали благодаря ее матери, которая живет на временно оккупированной части Донецкой области. 

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыгосударственная изменаСлужба безопасности Украины (СБУ)ФСБОфис генерального прокурора Украины (ОГП)
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!