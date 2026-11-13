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СБУ начала внутреннюю проверку по фактам из материалов дела "Карфаген": подробности

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
2,2 т.
СБУ начала внутреннюю проверку по фактам из материалов дела "Карфаген": подробности
СБУ начала внутреннюю проверку. Источник: radiosvoboda.org

Служба безопасности Украины начала внутреннюю проверку по фактам, изложенным в материалах дела "Карфаген", а также заявила, что сотрудничает с НАБУ и САП и оказывает полное содействие следствию.

Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос журналистов проекта "Схеми" (Радио Свобода). В ответе на запрос СБУ подтвердила, что двое ее должностных лиц, фигурировавших в расследовании НАБУ и САП, уже уволены с занимаемых должностей.

"В настоящее время двое должностных лиц Службы, фигурировавших в расследовании НАБУ и САП, уволены с занимаемых должностей. Также СБУ начала внутреннюю проверку по фактам, о которых говорится в материалах дела "Карфаген"", – отметили в ведомстве.

Однако в спецслужбе не сообщили, когда именно началась проверка и кого конкретно она касается, а также какие обстоятельства должны установить ее результаты.

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Доступ к камерам

Отдельно журналисты спрашивали СБУ о возможном использовании системы видеонаблюдения "Безопасный город" участниками преступной группы.

СБУ начала внутреннюю проверку по фактам из материалов дела ''Карфаген'': подробности

Фигуранты получали фотографии и геолокацию автомобиля. Источник: radiosvoboda.org

По данным НАБУ и САП, в июле 2026 года во время подготовки к нападению на мужчину возле одного из спортклубов в Киеве фигуранты получали фотографии и геолокацию автомобиля потерпевшего в режиме реального времени.

На опубликованных антикоррупционными органами снимках была маркировка, указывавшая на доступ к камерам через аккаунт сотрудника Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) СБУ.

В спецслужбе не ответили, установили ли личность этого сотрудника и применили ли к нему какие-либо меры. Также оставили без ответа вопрос о том, знало ли руководство СБУ о возможном использовании системы до того, как НАБУ обнародовало соответствующие материалы, и как именно заблокировали такой доступ.

В ведомстве объяснили, что не могут разглашать такие сведения из-за тайны досудебного расследования. Кроме того, дело расследует НАБУ, поэтому СБУ не имеет полномочий предоставлять информацию о производствах других правоохранительных органов.

Генерал под подозрением

Журналисты также поинтересовались, проводит ли СБУ служебное расследование в отношении генерал-майора по прозвищу "Аким". На обнародованных НАБУ записях под этим псевдонимом, вероятно, фигурирует Сергей Дука – бывший первый заместитель начальника ДЗНД СБУ.

Его подозревают в создании преступной организации или руководстве ею с использованием служебного положения. Однако в спецслужбе не сообщили, проверяют ли его действия в рамках внутреннего расследования.

По материалам НАБУ и САП, "Аким" помогал организатору группы по прозвищу "Криминал", которым, вероятно, является Андрей Осипов. В частности, благодаря этому тот мог получать данные о других людях из государственных баз, в том числе о лицах, которых пытали, а также справки из уголовных производств.

Кроме того, речь идет о возможном "урегулировании вопросов" с судами и снятии арестов.

Ранее стало известно, что за Сергея Дуку внесли всю сумму залога – 65 млн грн. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 ноября Дука вышел из-под стражи после внесения залога.

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