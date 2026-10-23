Раздача денег в конвертах нардепам: ОГП передал в НАБУ документы по обращению ЦПК о возможных противоправных действиях Арахамии

Офис Генерального прокурора передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) документы о возможных противоправных действиях руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. Речь идет о деле раздачи денег в конвертах нардепам "Слуги народа" за голосование в Верховной Раде.

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Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос Цензор.НЕТ. Издание обнародовало соответствующий документ.

В прокуратуре отметили, что изложенные в обращении факты уже являются предметом расследования в уголовном производстве, которое ведет НАБУ, поэтому соответствующие документы направили в Бюро для учета в ходе досудебного расследования.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что автору обращения уже направили официальный ответ.

Что предшествовало

Центр противодействия коррупции обратился с заявлением о возможном преступлении к исполняющему обязанности генерального прокурора Алексею Ковальскому. В ЦПК объяснили, что обратились именно к руководителю прокуратуры, поскольку для начала расследования в отношении народного депутата необходимо соответствующее решение генерального прокурора или исполняющего его обязанности.

Речь идет о взятках народным депутатам от фракции "Слуга народа" за голосование в парламенте.

"Конверты депутатам "Слуги народа" за голосование, по данным суда, раздавал нардеп из руководства фракции. Заявление подали и. о. генпрокурора Ковальскому, потому что только генпрокурор (или и. о.) может разрешить расследование в отношении депутата. Его предшественник Кравченко отказался открывать дело", – сообщил Шабунин.

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Таким образом, переданные прокуратуре материалы должны быть учтены в рамках уже существующего уголовного производства НАБУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Верховной Раде Украины разоблачили организованную преступную группу, участников которой подозревают в обеспечении нужных результатов голосования за деньги. По версии следствия, народные депутаты получали неправомерную выгоду за поддержку конкретных решений во время голосований.

Пятерых нардепов "Слуги народа" подозревают в получении взяток за поддержку или отклонение конкретных законопроектов в Верховной Раде. Подозрения по делу о взяточничестве получили депутаты от фракции "Слуга народа": Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба. Им избрали меры пресечения.

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