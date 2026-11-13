Западные финансовые разведки фиксируют сложные многоуровневые схемы по выводу и легализации доходов от обхода нефтяных санкций РФ с привлечением дубайских трейдеров и искусственных судебных споров. Детали этих финансовых механизмов разбирает "РБК-Украина" со ссылкой на материалы расследования Financial Times.

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В публикации описывается схема работы структур, связанных с российским бизнесменом Юрием Шамарой, которые интегрированы в сеть офшорных компаний, управляющих танкерами "теневого флота" для скрытной перевозки нефти Urals. По данным расследователей, трейдеры систематически фальсифицировали документы страхования и накладные: сырье декларировалось ниже потолка цен G7 в 60 долларов за баррель для доступа к западным портам, а реальная рыночная прибыль оседала через цепочку посредников в ОАЭ. Для последующего вывода этих средств за рубеж использовались претензии дубайского трейдера Venuto на 16 миллиардов рублей, которые аналитики расценивают как технический маневр для легализации капитала.

"Попытка инвестировать 800 тысяч фунтов в британский гольф-клуб, помимо военных рисков, была расценена спецслужбами как классическая операция по отмыванию репутации и созданию плацдарма для доходов от санкционных схем внутри британской юрисдикции", – отмечает издание.

Авторы статьи подчеркивают абсурдность ситуации: финансовые органы Запада видят в этих операциях след "теневого флота", но против таких дельцов-путинистов, как Юрий Шамара, до сих пор не введены персональные санкции, что позволяет им беспрепятственно искать новые лазейки легализации средств в Европе. Title: Доходы "теневого флота" РФ отмывают через суды и ОАЭ: схема Юрия ШамарыDescription: Российский бизнес легализует прибыль от обхода нефтяных санкций через Дубай и фиктивные иски. Как работают схемы структур Юрия Шамары.Keywords: Юрий Шамара, теневой флот РФ, отмывание денег РФ, обход нефтяных санкций, дубайские посредники, Venuto, нефть Urals