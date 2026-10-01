"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве Фарион

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеЖенщина со смартфоном и банковской картой. ИллюстрацияУкраинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилосьНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядят"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоБыл одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. ФотоРоссийский диктатор Владимир Путин"Тенденции именно такие": Путин заявил, что в ближайшее время возможно продолжение международных конфликтов. Видео

"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве Фарион

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read5 мин
icon 3,8 т.
Убийство Фарион
19 июля 2024 года во Львове была убита Ирина Фарион

Украинские правоохранители собрали значительное количество доказательств, чтобы доказать вину 20-летнего Вячеслава Зинченко в убийстве языковеда Ирины Фарион. Юноша, которому на момент совершения преступления было всего 18, тщательно готовил план действий, пытался заметать следы и оставил "признание" в сообщених-"черновиках" для родителей.

Об этих и других доказательствах подробнее рассказал Андрей Небытов, заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции. В блоге, опубликованном на сайте OBOZ.UA, он сообщил, что для установления всех обстоятельств убийства правоохранители провели сотни следственно-оперативных мероприятий, 92 экспертизы и более 1500 допросов людей, в частности из ближайшего окружения потерпевшей и подозреваемого.

Что установили следователи

1. Зинченко был участником российских экстремистских групп в Telegram и обсуждал свои намерения в радикально настроенных кругах. Доказано, что через поисковик Google он отслеживал место проживания Фарион.

Читайте также
Андрей НебытовАндрей Небытов
icon 5,1 т.
Называл себя "санитаром общества": 10 фактов об обвиняемом в убийстве Ирины Фарион
icon 5,1 т.
Называл себя "санитаром общества": 10 фактов об обвиняемом в убийстве Ирины Фарион
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 883
Хотели заманить на "свидание": в Запорожье задержали киллеров ФСБ, которые пытались убить украинских воинов. Фото
icon 883
Хотели заманить на "свидание": в Запорожье задержали киллеров ФСБ, которые пытались убить украинских воинов. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 505
Смертоносный теракт в Житомирской области: суд вынес приговор агенту РФ, заложившему самодельную бомбу возле кладбища. Фото
icon 505
Смертоносный теракт в Житомирской области: суд вынес приговор агенту РФ, заложившему самодельную бомбу возле кладбища. Фото

2. Он искал, скачивал и изучал материалы, связанные с терроризмом, конспирацией, допросами, оружием и способами сокрытия информации. Среди них:

  • Русская кухня. Азбука "домашнего терроризма";
  • Секретные инструкции ЦРУ и КГБ;
  • Камский В.А. "Защита личной информации в интернете, смартфоне и компьютере";
  • Право на террор;
  • Пособие по революционному террору;
  • Искусство допроса. Как добиться признания вины;
  • Методические рекомендации Главного управления МВД РФ в Москве по раскрытию хищений (мошенничеств и краж), совершенных с использованием средств телефонной связи и сети.

Также молодой человек изучал механизмы действия детонатора и электронного таймера.

3. Находясь во Львове, фигурант неоднократно прогуливался от арендованной квартиры до места совершения преступления. Он менял свои жилища и впоследствии уничтожил сумку с вещественными доказательствами.

4. Зинченко заказал пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а на OLX приобрел коллиматор и звукопоглотитель. На различных форумах он искал мастера по переделке оружия, спрашивал, сколько будет стоить переделка пистолета, который он не смог доработать самостоятельно.

5. Заказал в интернет-магазинах (в каких именно – установлено) одежду, как на известных фото: ту самую футболку, панаму и белые велосипедные очки. Затем все это парень упаковал и отправил почтой из Днепра (где он проживал) во Львов на свое имя.

6. Свидетель видел Зинченко примерно в 19:20 в день убийства, 19 июля 2024 года. Тогда на улице было жарко, но юноша был одет в одежду с длинным рукавом и в широкие брюки. В лингвистку и бывшую народную депутатку выстрелили в 19:22. Свидетель слышал выстрел. Еще один свидетель в то же время видел парня и его побег после выстрела. То же самое зафиксировано камерами видеонаблюдения.

7. По результатам баллистической экспертизы выстрел был произведен с расстояния около двух метров. Помимо молодого человека в тот момент, по словам свидетелей, рядом с жертвой никого не было.

8. Осужденный использовал средства конспирации, однако заключение эксперта однозначно: мужчина на фотографиях, сделанных соседкой Фарион, и задержанный – одно и то же лицо.

9. Особое значение для следствия имели заметки и отложенные сообщения в Telegram подозреваемого, которые он планировал отправить родителям (далее цитируем):

"Пока все устраивают митинги, пишут "филологический фронт ах**л", "геть з політеху", а потом мирно расходятся, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это даст возможность скосить срок. Я выбрал путь, значит буду идти до конца".

"Я от вас скрывал не потому что я кретин-отморозок, которого завербовали как лоха, а из-за того, что я их люблю, и волнуюсь о вашей безопасности, да и я в большей безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не отворачивайтесь от меня, я для вашего же блага скрывал".

10. Зинченко видели на скамейке и кресле возле подъезда Фарион, когда он следил за женщиной. Криминалисты исследовали каждый сантиметр скамейки и кресла и обнаружили биологические следы (запаховые следы и ДНК парня).

Вячеслав Зинченко получил пожизненное

Напомним, что 1 октября Шевченковский районный суд города Львова приговорил Зинченко к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство, связанное с исполнением потерпевшей общественного долга и мотивированное национальной нетерпимостью, а также за незаконное обращение с огнестрельным оружием. Осужденный свою вину не признал.

Как писал OBOZ.UA:

– 19 июля 2024 года Ирину Фарион застрелили у подъезда ее дома во Львове. Женщину госпитализировали, пытаясь спасти, но она скончалась в больнице поздно вечером того же дня. 21 июля Национальная полиция Украины опубликовала фото и видео молодого человека, подозреваемого в причастности к преступлению. 25 июля правоохранители задержали Вячеслава Зинченко, жителя Днепропетровской области 2006 года рождения.

– 22 апреля 2026 года во время судебного заседания во Львове подсудимый Вячеслав Зинченко попытался повеситься на собственной футболке. Парень утверждал, что не причастен к убийству.

Похожие темы
Убийство Ирины ФарионНациональная полиция УкраиныВячеслав ЗинченкоВячеслав ЗинченкоИрина ФарионИрина ФарионАндрей НебытовАндрей Небытов
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться