"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве Фарион

Украинские правоохранители собрали значительное количество доказательств, чтобы доказать вину 20-летнего Вячеслава Зинченко в убийстве языковеда Ирины Фарион. Юноша, которому на момент совершения преступления было всего 18, тщательно готовил план действий, пытался заметать следы и оставил "признание" в сообщених-"черновиках" для родителей.

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Об этих и других доказательствах подробнее рассказал Андрей Небытов, заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции. В блоге, опубликованном на сайте OBOZ.UA, он сообщил, что для установления всех обстоятельств убийства правоохранители провели сотни следственно-оперативных мероприятий, 92 экспертизы и более 1500 допросов людей, в частности из ближайшего окружения потерпевшей и подозреваемого.

Что установили следователи

1. Зинченко был участником российских экстремистских групп в Telegram и обсуждал свои намерения в радикально настроенных кругах. Доказано, что через поисковик Google он отслеживал место проживания Фарион.

2. Он искал, скачивал и изучал материалы, связанные с терроризмом, конспирацией, допросами, оружием и способами сокрытия информации. Среди них:

Русская кухня. Азбука "домашнего терроризма";

Секретные инструкции ЦРУ и КГБ;

Камский В.А. "Защита личной информации в интернете, смартфоне и компьютере";

Право на террор;

Пособие по революционному террору;

Искусство допроса. Как добиться признания вины;

Методические рекомендации Главного управления МВД РФ в Москве по раскрытию хищений (мошенничеств и краж), совершенных с использованием средств телефонной связи и сети.

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Также молодой человек изучал механизмы действия детонатора и электронного таймера.

3. Находясь во Львове, фигурант неоднократно прогуливался от арендованной квартиры до места совершения преступления. Он менял свои жилища и впоследствии уничтожил сумку с вещественными доказательствами.

4. Зинченко заказал пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а на OLX приобрел коллиматор и звукопоглотитель. На различных форумах он искал мастера по переделке оружия, спрашивал, сколько будет стоить переделка пистолета, который он не смог доработать самостоятельно.

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5. Заказал в интернет-магазинах (в каких именно – установлено) одежду, как на известных фото: ту самую футболку, панаму и белые велосипедные очки. Затем все это парень упаковал и отправил почтой из Днепра (где он проживал) во Львов на свое имя.

6. Свидетель видел Зинченко примерно в 19:20 в день убийства, 19 июля 2024 года. Тогда на улице было жарко, но юноша был одет в одежду с длинным рукавом и в широкие брюки. В лингвистку и бывшую народную депутатку выстрелили в 19:22. Свидетель слышал выстрел. Еще один свидетель в то же время видел парня и его побег после выстрела. То же самое зафиксировано камерами видеонаблюдения.

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7. По результатам баллистической экспертизы выстрел был произведен с расстояния около двух метров. Помимо молодого человека в тот момент, по словам свидетелей, рядом с жертвой никого не было.

8. Осужденный использовал средства конспирации, однако заключение эксперта однозначно: мужчина на фотографиях, сделанных соседкой Фарион, и задержанный – одно и то же лицо.

9. Особое значение для следствия имели заметки и отложенные сообщения в Telegram подозреваемого, которые он планировал отправить родителям (далее цитируем):

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"Пока все устраивают митинги, пишут "филологический фронт ах**л", "геть з політеху", а потом мирно расходятся, я, тихо улыбаясь, точил нож, после чего сделал то, чего хотели миллионы. Я санитар этого общества. Не может быть никакого раскаяния, даже если меня поймают и это даст возможность скосить срок. Я выбрал путь, значит буду идти до конца".

"Я от вас скрывал не потому что я кретин-отморозок, которого завербовали как лоха, а из-за того, что я их люблю, и волнуюсь о вашей безопасности, да и я в большей безопасности, если вы об этом не знаете. Я вас люблю, не отворачивайтесь от меня, я для вашего же блага скрывал".

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10. Зинченко видели на скамейке и кресле возле подъезда Фарион, когда он следил за женщиной. Криминалисты исследовали каждый сантиметр скамейки и кресла и обнаружили биологические следы (запаховые следы и ДНК парня).

Вячеслав Зинченко получил пожизненное

Напомним, что 1 октября Шевченковский районный суд города Львова приговорил Зинченко к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство, связанное с исполнением потерпевшей общественного долга и мотивированное национальной нетерпимостью, а также за незаконное обращение с огнестрельным оружием. Осужденный свою вину не признал.

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Как писал OBOZ.UA:

– 19 июля 2024 года Ирину Фарион застрелили у подъезда ее дома во Львове. Женщину госпитализировали, пытаясь спасти, но она скончалась в больнице поздно вечером того же дня. 21 июля Национальная полиция Украины опубликовала фото и видео молодого человека, подозреваемого в причастности к преступлению. 25 июля правоохранители задержали Вячеслава Зинченко, жителя Днепропетровской области 2006 года рождения.

– 22 апреля 2026 года во время судебного заседания во Львове подсудимый Вячеслав Зинченко попытался повеситься на собственной футболке. Парень утверждал, что не причастен к убийству.

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