В начале 2023 года СНБО Украины ввел секторальные санкции в отношении финансового сектора России. Временные ограничения касались всех международных банков, у которых были дочерние подразделения в РФ. В частности, они потеряли доступ к льготному кредитованию по программе "5-7-9%", которая является одним из источников дохода банков. Позже ограничения сняли со всех, кроме "Райффайзен Банка". Это объясняли тем, что у других иностранных банков не выявили связей с компаниями, которые находились под санкциями. В случае "Райффайзена" ситуация была иной: его международная группа Raiffeisen Bank International владела и до сих пор владеет российской компанией "Райффайзен-Лизинг". Та же финансовая группа является материнской и для украинского банка.

Видео дня

В октябре 2024 года, после обращений со стороны Австрии и по требованию НБУ, украинский "Райффайзен" вернули в программу "5-7-9%". Это решение вызвало дискуссии о критериях применения ограничений к международным банкам, которые продолжают работать в России. В частности, российское подразделение Raiffeisen Bank International, по данным журналистских расследований, проводило платежи, связанные с государственным оборонным заказом РФ. В то же время международная группа продолжала получать прибыль от деятельности на российском рынке и платить там налоги. Украинский банк этой группы, в свою очередь, продолжал обслуживать клиентов и кредитовать украинский бизнес и население.

Самолеты и вагоны – в пользу Украины

Незадолго до решения СНБО относительно международных банков с российскими дочерними структурами санкции ввели против "Райффайзен-Лизинг", а также еще 184 компаний и лиц, связанных с Россией. Это позволило арестовать, в частности, два самолета Ан-148-100Е, находившихся на территории Украины, и 1592 железнодорожных вагона, принадлежавших российским компаниям и использовавшихся для коммерческих перевозок. Позже вагоны конфисковали и передали в подвижной состав "Укрзалізниці".

На тот момент их стоимость оценивали примерно в 2,2 млрд грн. До полномасштабного вторжения вагоны принадлежали подсанкционным резидентам РФ, в частности "ВЭБ-Лизинг", государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", АО "Норд" – дочерней компании "Сбербанк Лизинг" и другим.

После внесения в санкционный список "Райффайзен-Лизинг" предупредил своих клиентов: "Политическое решение правительства Украины внести в санкционный список около 30 российских лизинговых компаний, в том числе "Райффайзен Лизинг Россия", означает, что лизинговое имущество клиентов "Райффайзен Лизинг Россия" может быть конфисковано на территории Украины".

Главные истории дня

Среди арестованных в Украине вагонов имущества "Райффайзен Лизинг" не было. В то же время в ноябре 2021 года сообщалось, что компания профинансировала поставку 1000 железнодорожных платформ для АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский Железнодорожный Альянс" (ОТЛК ЕРА) на сумму более 50 млн долларов США.

В "Райффайзен Лизинг" заявляли, что эти платформы используются исключительно для транзитных коммерческих перевозок между Китаем и ЕС. В то же время в СМИ уже неоднократно сообщалось о случаях, когда деятельность группы в России вызывала вопросы относительно соблюдения санкционных ограничений. Поэтому вопрос о том, не используются ли эти платформы сейчас для перевозки военной техники к границам Украины, остается открытым.

Позиция регулятора и материнской группы

Возвращение украинского "Райффайзена" в программу "5-7-9%" поддерживал НБУ. Тогдашняя первая заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова так прокомментировала введенные ограничения:

"Мы полностью поддерживаем и санкции, введенные против "Райффайзен Лизинг Россия", и позицию государства, которое пытается бороться за то, чтобы международные финансовые организации не поддерживали войну. Здесь мы точно на одной стороне. Однако если посмотреть на банк "Райффайзен Украина" и оценить, насколько он влияет на решения, принимаемые структурами в России, то понятно, что он не влияет. Это банк с большим опытом, который кредитовал даже после начала большой войны, не будучи государственным".

Украинское подразделение действительно не принимает решений о деятельности российского банка. В то же время обе структуры входят в одну международную финансовую группу. На политику материнской компании ссылался и украинский банк, когда ограничивал обслуживание предприятий оборонного сектора в Украине.

Что показали расследования

В исследованиях американской Grizzly Research и украинского проекта "Схемы" (Радио Свобода) приведены примеры операций российского подразделения Raiffeisen Bank International, которые, по данным авторов расследований, были связаны с российским оборонным производством. В частности, речь идет о платежах по контрактам на поставку товаров двойного назначения, подпадавших под санкционные и экспортные ограничения.

По данным Grizzly Research, через российский "Райффайзен" в РФ импортировали интегральные схемы NXP от компании Yapeng International Trade. Такие компоненты, как отмечают авторы исследования, используются в производстве ряда российских ракетных систем, в частности "Искандер" 9К720, Х-101, "Калибр" 3М-14 и реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" 9К515.

Еще один пример касается Alfa Machinery Group – российского поставщика металлообрабатывающего оборудования, который находится под санкциями. В исследовании говорится, что при участии российского подразделения "Райффайзена" компания импортировала токарные станки с программным управлением на десятки миллионов долларов. Именно такое оборудование используют на заводах по производству баллистических ракет.

В общей сложности авторы исследования обнаружили в таможенных записях с кодом российского "Райффайзена" за 2022–2025 годы контракты на 1,191 млрд долларов. По их данным, эти операции касались товаров, на которые распространялись санкционные или экспортные ограничения ЕС, США и Великобритании.

Проект "Схемы" со своей стороны установил как минимум 26 случаев проведения российским "Райффайзеном" платежей в рамках государственного оборонного заказа РФ. Большинство из них касалось российской компании "Квалитет", крупного производителя смазочных материалов. Также в расследованиях упоминается сотрудничество банка с компанией Aurus, которая производит бронированные автомобили для российского руководства и находится под санкциями.

Деятельность в России и украинский рынок

Отдельное внимание привлекает политика российского подразделения банка в отношении клиентов, участвующих в так называемой "СВО". Согласно информации из российских материалов банка, для таких заемщиков предусмотрены кредитные каникулы на период службы, а в случае гибели или получения инвалидности – возможность списания долгов.

Также в материалах для российских клиентов упоминались так называемые "ДНР" и "ЛНР" и Крым как территории России. Такие формулировки противоречат позиции Украины относительно ее территориальной целостности и международно признанному статусу оккупированных территорий.

Когда деятельность RBI стала предметом критики со стороны австрийских СМИ, московское подразделение банка объясняло свою позицию требованиями местного законодательства: "Банк действует на основании действующего законодательства страны, в которой он находится".

Отзывы украинских клиентов

Помимо вопросов о деятельности международной группы в России, внимание привлекают и отзывы клиентов украинского банка. На профильных платформах пользователи сообщают о случаях блокировки счетов, списании средств и трудностях во взаимодействии со службами поддержки.

В частности, один из клиентов, сотрудничавший с банком более 20 лет, рассказывал, что его компанию попросили досрочно погасить овердрафт и срочный кредит. По словам автора отзыва, объяснить причины такого решения ему не удалось. Впоследствии компания перешла в другое финансовое учреждение.

Другой пост, опубликованный 1 марта 2022 года, касался списания средств с зарплатной карты клиента в счет оплаты двух месяцев вперед.

В конце 2024 года пользовательница сообщила о блокировке карты и мобильного приложения своего брата, который проходил военную службу в зоне боевых действий на Донетчине. По ее словам, банк предложил ему лично обратиться в отделение для закрытия счета, что из-за обстоятельств службы было затруднительно.

В 2025 году другой клиент жаловался, что, увидев на счетах значительные средства, банк пытается бесплатно пользоваться ими как временно привлеченными. Среди отзывов конца 2026 года также есть жалобы на повторное списание кредитных средств и трудности с урегулированием вопросов по кредитным продуктам.

Эти отзывы отражают личный опыт отдельных пользователей и сами по себе не дают оснований оценивать качество работы всего банка. В то же время они свидетельствуют о наличии претензий, которые требуют внимания со стороны финансового учреждения.

"Мы – вместе с Украиной"

Такой лозунг можно увидеть на витринах украинских отделений Raiffeisen. В то же время деятельность международной группы на российском рынке продолжает вызывать вопросы относительно соответствия ее бизнес-политики заявленной позиции.

Одним из способов снизить репутационные риски для группы могло бы стать окончательное прекращение деятельности в России. Часть международных финансовых учреждений уже приняла решение покинуть российский рынок, несмотря на возможные финансовые потери.

В Украине "Райффайзен Банк" обслуживает около 2,5 млн клиентов. В то же время все больше людей выражают недовольство позицией материнской группы, а значит, и ее украинского филиала. Общественные активисты все чаще призывают банк уйти из России и прекратить сотрудничество со страной-агрессором. Они создали коалицию "Выход", цель которой – оказывать давление на международные компании, чтобы те покинули российский рынок.

"Мы не можем мириться с тем, что Raiffeisen Bank International через свое российское подразделение продолжает зарабатывать и пополнять бюджет России. А украинский банк той же группы использует лозунг "Вместе с Украиной". Руководители и акционеры RBI не могут не понимать цинизма такой позиции", – отметил инициатор "Выхода", председатель общественной организации "Вартість Свободи" Назар Галич.

Таким образом, перед Raiffeisen Bank International остается вопрос определения дальнейшей стратегии в отношении российского рынка. Продолжение деятельности в России и одновременное присутствие в Украине создают для международной группы репутационные вызовы, которые становятся все заметнее на фоне войны.