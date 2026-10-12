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Прошел 10 км пешком, чтобы запутать следы: в Украине судили агента ФСБ, совершившего диверсию в Винницкой области

Даниил БорщДаниил Борщ
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Прошел 10 км пешком, чтобы запутать следы: в Украине судили агента ФСБ, совершившего диверсию в Винницкой области
К 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российской ФСБ. Источник: Pexels

В Украине к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили агента российской ФСБ, который поджог релейный шкаф "Укрзализныци" в Виннице. Чтобы скрыть свои действия и избежать попадания в поле зрения камер наблюдения, мужчина преодолел пешком более 10 километров, постоянно меняя маршрут.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины. По материалам следствия, осужденный действовал по заказу российской спецслужбы, которая стремилась нарушить логистику грузовых железнодорожных перевозок.

Как агент ФСБ готовился к диверсии

По данным следствия, исполнителем российского заказа оказался местный военнослужащий-контрактник, который самовольно покинул воинскую часть и долгое время скрывался. В этот период мужчина искал заработок в Telegram-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

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После вербовки представители ФСБ поручили ему уничтожить релейный шкаф на одной из местных железнодорожных линий. Таким образом оккупанты рассчитывали создать препятствия для транспортировки грузов.

Для выполнения задания мужчина приобрел в строительном магазине разжигатель, который перелил в бутылку из-под воды, чтобы замаскировать легковоспламеняющееся вещество.

Перед выходом на задание он переоделся в собственном гараже, после чего отправился к указанному объекту пешком. Агент преодолел более 10 километров, меняя направление движения и пытаясь обходить камеры видеонаблюдения.

Добравшись до железнодорожного оборудования, злоумышленник повредил его защитный корпус, облил легковоспламеняющейся смесью и поджёг. Сам момент возгорания он снял на смартфон, чтобы впоследствии отчитаться перед российскими кураторами.

Задержание и приговор суда

Сотрудники СБУ задержали диверсанта в марте 2025 года по месту его жительства. Установить личность и задержать мужчину удалось в течение 48 часов после поджога.

В ходе обысков правоохранители изъяли одежду, в которой он совершил преступление, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 – диверсия, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 5 ст. 407 – самовольное оставление воинской части.

По совокупности преступлений агент получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области совместно с Национальной полицией. Процессуальное руководство осуществляла Винницкая специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, СБУ предотвратила попытку российских спецслужб осуществить масштабную диверсию в Киевской области. Оккупанты привлекли к выполнению своих задач двух подростков: один из них поджог грузовики местной логистической компании, а другой должен был рассыпать шурупы на автодороге, чтобы помешать движению транспорта.

Как писал OBOZ.UA, в Хмельницком правоохранители разоблачили 16-летнего агента РФ, который по заказу российских спецслужб изготовил самодельное взрывное устройство для убийства украинского военного. Подросток попал в поле зрения оккупантов во время поиска легкого заработка в Telegram, а после выполнения задания его задержали на вокзале.

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