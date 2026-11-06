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Пробыл под стражей дольше всех: "Рокета" по делу "Мидас" отпустили под домашний арест

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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Пробыл под стражей дольше всех: "Рокета" по делу "Мидас" отпустили под домашний арест
Игорь Миронюк в зале суда. Источник: Высший антикоррупционный суд/скриншот.

Бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк, известный в материалах дела "Мидас" под кодовым именем "Рокет", вышел из следственного изолятора после почти года пребывания под стражей. Такое решение Высший антикоррупционный суд принял из-за истечения максимально допустимого срока содержания под стражей на этапе досудебного расследования.

Об этом сообщает ГО Transparency International Ukraine. После изменения меры пресечения Миронюк обязан круглосуточно находиться по месту жительства.

Также суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей, среди которых – ношение электронного средства контроля.

Среди всех подозреваемых по делу "Мидас" именно Миронюк провел под стражей дольше всех – почти один год.

13 октября 2026 года ВАКС продлил содержание Миронюка под стражей, однако уменьшил размер залога с 85 млн до 25 млн грн.

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Бывший советник министра энергетики был участником так называемой схемы "шлагбаум". В ее рамках он якобы получал деньги от другого подозреваемого и передавал их в бэк-офис, расположенный в квартире, связанной с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем.

Дело "Мидас" касается вероятных коррупционных злоупотреблений в энергетической сфере. В то же время изменение меры пресечения не означает закрытия производства или снятия подозрения с Миронюка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине завершили досудебное расследование по делу "Мидас", в рамках которого, по версии следствия, участники коррупционной организации получили более 111 млн долларов и почти 12 млн евро неправомерной выгоды в энергетическом секторе. Теперь сторона защиты ознакомится с материалами производства, после чего обвинительный акт могут передать в суд, который должен установить виновность или невиновность фигурантов.

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