Пробыл под стражей дольше всех: "Рокета" по делу "Мидас" отпустили под домашний арест

Бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк, известный в материалах дела "Мидас" под кодовым именем "Рокет", вышел из следственного изолятора после почти года пребывания под стражей. Такое решение Высший антикоррупционный суд принял из-за истечения максимально допустимого срока содержания под стражей на этапе досудебного расследования.

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Об этом сообщает ГО Transparency International Ukraine. После изменения меры пресечения Миронюк обязан круглосуточно находиться по месту жительства.

Также суд возложил на него ряд процессуальных обязанностей, среди которых – ношение электронного средства контроля.

Среди всех подозреваемых по делу "Мидас" именно Миронюк провел под стражей дольше всех – почти один год.

13 октября 2026 года ВАКС продлил содержание Миронюка под стражей, однако уменьшил размер залога с 85 млн до 25 млн грн.

Бывший советник министра энергетики был участником так называемой схемы "шлагбаум". В ее рамках он якобы получал деньги от другого подозреваемого и передавал их в бэк-офис, расположенный в квартире, связанной с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем.

Дело "Мидас" касается вероятных коррупционных злоупотреблений в энергетической сфере. В то же время изменение меры пресечения не означает закрытия производства или снятия подозрения с Миронюка.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине завершили досудебное расследование по делу "Мидас", в рамках которого, по версии следствия, участники коррупционной организации получили более 111 млн долларов и почти 12 млн евро неправомерной выгоды в энергетическом секторе. Теперь сторона защиты ознакомится с материалами производства, после чего обвинительный акт могут передать в суд, который должен установить виновность или невиновность фигурантов.

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