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Отмечал на Google Maps позиции Сил обороны: украинский блогер проведет ближайшие 15 лет в тюрьме. Фото

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
384
Отмечал на Google Maps позиции Сил обороны: украинский блогер проведет ближайшие 15 лет в тюрьме. Фото
53-летний житель Краматорска передавал координаты украинских военных. Источник: Офис Генерального прокурора

53-летнего жителя Краматорска Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Мужчина передавал представителю российской военной разведки информацию о расположении украинских защитников, а также корректировал удары по городу.

По данным Офиса генерального прокурора, мужчина сотрудничал с военнослужащим РФ с апреля 2026 года. Служба безопасности Украины уточнила, что осужденный работал на российское ГРУ, а правоохранители разоблачили его в июле этого года.

Отмечал на Google Maps позиции Сил обороны: украинский блогер проведет ближайшие 15 лет в тюрьме. Фото

53-летний житель Краматорска. Источник: Офис генерального прокурора

По информации следствия, у мужчины были два собственных Telegram-канала, через которые он призывал почти полтысячи подписчиков сообщать о местах дислокации украинских военных в Донецкой области.

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Параллельно он сам собирал разведывательную информацию. Под видом поездок на дачу блогер объезжал прифронтовую местность, выявлял позиции украинских защитников и передавал их координаты россиянам.

Отметки на картах

Как установило следствие, агент отмечал потенциальные цели на Google Maps, сохранял скриншоты на смартфоне и отправлял их российскому куратору. В частности, передавал информацию о местах расположения украинских военных и техники, огневых позициях, в частности реактивных систем залпового огня.

Кроме того, мужчина сообщал о движении беспилотников над Краматорском. Он также распространял в собственных информационных ресурсах фейки о Силах обороны и оперативной обстановке на восточном фронте.

На протяжении трех месяцев блогер передавал информацию почти ежедневно. По данным прокуратуры, российский военный сообщил ему, что по переданным координатам оккупанты совершили атаку.

Отмечал на Google Maps позиции Сил обороны: украинский блогер проведет ближайшие 15 лет в тюрьме. Фото

53-летний житель Краматорска. Источник: Офис Генерального прокурора

Задержание агента

В СБУ установили, что мужчина согласился сотрудничать с российской стороной из-за пророссийских взглядов. Денежного вознаграждения за свою деятельность он не получал.

Правоохранители задокументировали его деятельность, заблаговременно обезопасили пункты базирования Сил обороны в районе Краматорска и задержали подозреваемого по месту жительства в июле 2026 года.

Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами разведывательной и информационно-подрывной деятельности в интересах России.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вынесения приговора осужденный находился под стражей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что итальянский экс-разведчик передавал Москве данные о ПВО для Украины.

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Война в Украинегосударственная изменапредательСлужба безопасности Украины (СБУ)Офис генерального прокурора Украины (ОГП)суд
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