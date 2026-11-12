Отмечал на Google Maps позиции Сил обороны: украинский блогер проведет ближайшие 15 лет в тюрьме. Фото

53-летнего жителя Краматорска Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Мужчина передавал представителю российской военной разведки информацию о расположении украинских защитников, а также корректировал удары по городу.

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По данным Офиса генерального прокурора, мужчина сотрудничал с военнослужащим РФ с апреля 2026 года. Служба безопасности Украины уточнила, что осужденный работал на российское ГРУ, а правоохранители разоблачили его в июле этого года.

По информации следствия, у мужчины были два собственных Telegram-канала, через которые он призывал почти полтысячи подписчиков сообщать о местах дислокации украинских военных в Донецкой области.

Параллельно он сам собирал разведывательную информацию. Под видом поездок на дачу блогер объезжал прифронтовую местность, выявлял позиции украинских защитников и передавал их координаты россиянам.

Отметки на картах

Как установило следствие, агент отмечал потенциальные цели на Google Maps, сохранял скриншоты на смартфоне и отправлял их российскому куратору. В частности, передавал информацию о местах расположения украинских военных и техники, огневых позициях, в частности реактивных систем залпового огня.

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Кроме того, мужчина сообщал о движении беспилотников над Краматорском. Он также распространял в собственных информационных ресурсах фейки о Силах обороны и оперативной обстановке на восточном фронте.

На протяжении трех месяцев блогер передавал информацию почти ежедневно. По данным прокуратуры, российский военный сообщил ему, что по переданным координатам оккупанты совершили атаку.

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Задержание агента

В СБУ установили, что мужчина согласился сотрудничать с российской стороной из-за пророссийских взглядов. Денежного вознаграждения за свою деятельность он не получал.

Правоохранители задокументировали его деятельность, заблаговременно обезопасили пункты базирования Сил обороны в районе Краматорска и задержали подозреваемого по месту жительства в июле 2026 года.

Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами разведывательной и информационно-подрывной деятельности в интересах России.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. До вынесения приговора осужденный находился под стражей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что итальянский экс-разведчик передавал Москве данные о ПВО для Украины.