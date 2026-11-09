Постернак заявил о "кризисе добропорядочности" украинской антикоррупционной среды
Украинская антикоррупционная среда переживает глубокий кризис добропорядочности из-за практик налоговой оптимизации, схем с ФОПами и вопроса уплаты военного сбора.
Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак.
"Украинский официальный и неофициальный антикор давно пребывает в глубоком "кризисе добропорядочности" – написал он.
По словам эксперта, представители антикоррупционной среды, которые регулярно требуют прозрачности от государственных чиновников, сами используют сомнительные механизмы минимизации налоговых платежей.
"Очередное подтверждение превосходства и обособленности анти-коррупционной касты – это их способ зарабатывать деньги и платить налоги", – отметил эксперт.
Постернак считает, что такая ситуация демонстрирует двойные стандарты: активисты публично разоблачают коррупцию, проводят семинары и выступают в эфирах, но при этом, по его утверждению, недоплачивают государству.
Особенно циничной эксперт назвал ситуацию с военным сбором: "и наиболее цинично, что эти же "активисты", рассказывая о поддержке армии, не платят и военный сбор".
По мнению Постернака, подобные практики противоречат принципам добропорядочности, которые антикоррупционная среда декларирует в своей публичной деятельности.
"Антикоррупционная каста" оптимизирует налоги через ФОПов и не платит военный сбор", – убежден Постернак.