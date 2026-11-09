Постернак заявил о "кризисе добропорядочности" украинской антикоррупционной среды

Украинская антикоррупционная среда переживает глубокий кризис добропорядочности из-за практик налоговой оптимизации, схем с ФОПами и вопроса уплаты военного сбора.

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Об этом заявил политический эксперт Олег Постернак.

"Украинский официальный и неофициальный антикор давно пребывает в глубоком "кризисе добропорядочности" – написал он.

По словам эксперта, представители антикоррупционной среды, которые регулярно требуют прозрачности от государственных чиновников, сами используют сомнительные механизмы минимизации налоговых платежей.

"Очередное подтверждение превосходства и обособленности анти-коррупционной касты – это их способ зарабатывать деньги и платить налоги", – отметил эксперт.

Постернак считает, что такая ситуация демонстрирует двойные стандарты: активисты публично разоблачают коррупцию, проводят семинары и выступают в эфирах, но при этом, по его утверждению, недоплачивают государству.

Особенно циничной эксперт назвал ситуацию с военным сбором: "и наиболее цинично, что эти же "активисты", рассказывая о поддержке армии, не платят и военный сбор".

По мнению Постернака, подобные практики противоречат принципам добропорядочности, которые антикоррупционная среда декларирует в своей публичной деятельности.

"Антикоррупционная каста" оптимизирует налоги через ФОПов и не платит военный сбор", – убежден Постернак.