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Распространяли фото и видео вражеских обстрелов: по материалам СБУ десятки человек были осуждены

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Распространяли фото и видео вражеских обстрелов: по материалам СБУ десятки человек были осуждены
За распространение информации о Силах обороны вынесли 75 приговоров. Источник: СБУ

С начала 2026 года по материалам Службы безопасности Украины 75 граждан получили судебные приговоры за распространение фото и видео, содержащих информацию о работе Сил обороны. В частности, речь идет о публикациях, касающихся расположения и работы противовоздушной обороны, передвижения украинских военных, а также последствий поражения наземных объектов и воздушных целей.

На прошлой неделе в Киеве СБУ разоблачила троих местных жителей, которые обнародовали позиции ПВО. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

За распространение информации о Силах обороны вынесли 75 приговоров

По данным СБУ, с начала года 75 украинцев получили судебные приговоры за публикацию фото и видео, на которых зафиксированы размещение и передвижение Сил обороны, в частности работа противовоздушной обороны, а также результаты поражения наземных объектов и воздушных целей.

Сотрудники Службы безопасности систематически отслеживают такие случаи и привлекают авторов соответствующих постов к ответственности.

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В Киеве разоблачили троих человек, обнародовавших позиции ПВО

В течение прошлой недели СБУ разоблачила в Киеве троих местных жителей, которые опубликовали информацию о позициях украинской противовоздушной обороны.

В настоящее время они являются подозреваемыми по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о Вооруженных силах Украины и других воинских формированиях. По этой статье им грозит до восьми лет лишения свободы.

Почему нельзя публиковать фото и видео обстрелов

В Службе безопасности подчеркивают, что несанкционированное распространение информации о геолокации, боевых действиях Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов помогает противнику готовить и корректировать повторные удары. Кроме того, такие публикации дают российской пропаганде дополнительные возможности для работы против Украины.

СБУ призывает граждан не снимать и не распространять фото и видео вражеских атак. В частности, нельзя публиковать материалы, на которых запечатлено:

  • работу украинской противовоздушной обороны;
  • удары оккупантов по военным объектам и критической инфраструктуре;
  • перемещение военной техники и личного состава Сил обороны.

В ведомстве подчеркивают необходимость ответственно относиться к информации, не помогать врагу и не создавать угроз для жизни и безопасности других людей.

Куда сообщать о подозрительных предложениях и попытках вербовки

Если вам известна информация о подобных правонарушениях, вы или ваши знакомые получили подозрительные предложения или враг пытается вас завербовать, СБУ призывает обращаться в ведомство.

Сделать это можно по следующим контактам:

  • Телефон: 1516
  • Электронная почта:[email protected]
  • Чат-бот "Сжечь ФСБшника": t.me/spaly_fsb_bot

Как сообщал OBOZ.UA, ранее спецназовцы задержали таксиста, который корректировал обстрелы Краматорска, а также разоблачили предателя, который пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ.

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