Умер в результате побоев: во Львове проверяют причастность сотрудника ТЦК к убийству мобилизованного

Военнослужащему одного из подразделений ТЦК и СП во Львове сообщили о подозрении по делу о смерти мобилизованного мужчины. По данным следствия, он скончался после избиения работниками ТЦК.

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Об этом ранее сообщили в ГБР. Дело взял под контроль уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по словам которого "это событие, от которого волосы встают дыбом".

Что говорит омбудсмен

"Этой трагической истории могло бы и не быть, если бы подходы к мобилизации и оповещению людей были другими – основывались на уважении к людям, законности и доверии. Ведь доверие не завоевать одними словами. Оно растет тогда, когда люди видят, что их слышат, проблемы решают, а обещанные изменения воплощают в жизнь", – говорит омбудсмен.

Лубинец отметил, что ожидает от нового командующего ВСУ "решительных действий", поскольку этого также "сегодня ожидает украинское общество".

Омбудсмен уже направил соответствующие запросы в ГБР во Львове и в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона, "чтобы выяснить все обстоятельства трагедии".

Что именно произошло

Как сообщают в ГБР, военнослужащий вместе с коллегами из ТЦК избил мобилизованного. Пострадавший лежал на полу со связанными за спиной руками и не мог сопротивляться. Сам подозреваемый как минимум дважды ударил мужчину ногой.

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После нападения мобилизованного силой отнесли в техническое помещение ТЦК во Львове. Оттуда его впоследствии доставили в больницу медики скорой помощи.

В больнице врачи обнаружили у мужчины многочисленные переломы ребер, тяжелые повреждения легких и другие опасные для жизни травмы. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Это за пределами человечности

Омбудсмен приводит детали, которых не было в отчете ГБР, и отмечает, что в целом это событие "за пределами человечности".

"Вдумайтесь: мужчину били кулаками и ногами по туловищу и грудной клетке в тот момент, когда он лежал на полу со скрещенными за спиной руками, то есть мужчина был беззащитен. Трудно понять, как вообще можно поднять руку на человека, который не способен себя защитить. Сам факт такого обращения шокирует. Более того, мужчину избили в день его рождения", – рассказал Лубинец.

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Из отчета ГБР можно предположить, что мужчину избили и почти сразу передали медикам скорой помощи. Но это не так – его со связанными руками бросили в техническом помещении ТЦК , где избитый "провел там в таком состоянии почти 20 часов".

Две важные детали

Лубинец обращает внимание на "важную деталь, которая еще требует проверки". По его данным, у мужчины, которого доставили в ТЦК, еще до избиения "военно-медицинская комиссия зафиксировала перелом ребра, но все равно признала его годным к военной службе".

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Не менее важной деталью омбудсмен считает то, что это не первое уголовное дело в отношении военнослужащего ТЦК. В августе 2026 года суд признал его виновным в получении взятки ( по предварительному сговору с другими лицами). Но взяточнику назначили наказание, не связанное с лишением свободы. И, как видим, вообще оставили на должности.

Случаи с ТЦК

"Это чрезвычайно тяжкий случай, требующий полного и беспристрастного расследования. Важно установить все обстоятельства трагедии, а также всех, кто мог быть причастен к избиению", – добавил Лубинец.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе суд вынес приговор девяти сотрудникам районного ТЦК и СП, причастным к издевательствам над украинцами. Их обвинили в незаконном удержании граждан и применении насилия во время мобилизационных мероприятий.

В целом в Украине больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. Эти регионы уже не первый год остаются среди лидеров по количеству обращений.