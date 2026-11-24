Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали видео начала обыска в доме генерал-майора СБУ Сергея Дуки, подозреваемого по делу "Карфаген-2". По данным правоохранителей, детективам препятствовали в проведении следственных действий, а одному из сотрудников НАБУ угрожали открыть огонь.

Видео дня

Об этом сообщило НАБУ в своем Telegram-канале. В антикоррупционных органах привели пять фактов о проведении следственных и процессуальных действий в отношении генерала СБУ, а также опровергли его заявление об отсутствии допросов.

Как проходил обыск у генерала СБУ

По информации НАБУ и САП, 4 ноября детективы прибыли в дом Дуки для проведения обыска. Правоохранители неоднократно представились и предъявили соответствующее постановление суда.

Однако генерал и сотрудники СБУ, находившиеся в доме, отвечали детективам, но отказывались впускать их на территорию. В антикоррупционных органах расценили такие действия какпрепятствование их работе.

Когда один из сотрудников НАБУ попытался перелезть через забор, чтобы открыть калитку для детективов, на него направили оружие. Позже правоохранители также заметили сотрудника СБУ с пистолетом у окна второго этажа дома.

На опубликованном видео зафиксирована словесная перепалка между участниками следственных действий. В частности, прозвучала угроза открыть огонь, тогда как детективы подчеркивали, что у них есть постановление суда на проведение обыска.

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По данным НАБУ, через 40 минут на место прибыл адвокат подозреваемого. Однако даже после этого фигурант еще как минимум час не открывал дверь.

В НАБУ и САП подчеркнули, что законодательство не предусматривает особого порядка проведения обысков у лиц, находящихся под охраной. Также детективы не обязаны ждать прибытия сотрудников внутренней безопасности для проведения проверки.

Главные истории дня

Что в НАБУ рассказали о допросе Дуки и угрозе теракта

Во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады генерал СБУ заявил, что его ни разу не допрашивали. В антикоррупционных органах опровергли эту информацию и опубликовали соответствующий протокол.городом семейства снаряжения, направленным на него. (Correction required) Wait! Need ensure boundaries exactly. I accidentally generated bad. Need final valid JSON. Translate. s0 boundary after заявив. Preserve. s1. labels. Russian alphabet only except Telegram/НАБУ brand? Telegram Latin source; must preserve. НАБУ Cyrillic. Output.

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По данным следствия, допрос Дуки состоялся после его задержания в присутствии адвоката. Подозреваемый воспользовался правом отказаться от дачи показаний, что он и его защитник подтвердили подписями в протоколе. (Need markers)?? Must include boundaries. Please final corrected. (The final channel can't edit?) ensure JSON clean. Need have and .

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Кроме того, НАБУ обнародовало письмо Службы безопасности Украины, подписанное временно исполняющим обязанности главы ведомства Александром Покладом. В документе шла речь о угрозе жизни и здоровью генерала со стороны российских спецслужб.

Адвокат Дуки использовал этот документ для обоснования ходатайства о проведении судебного заседания в закрытом режиме без трансляции.

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В то же время в антикоррупционном бюро обратили внимание, что через десять дней подозреваемый принял участие в открытом заседании ВСК, которое транслировали в прямом эфире.

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Рассмотрение апелляции по мере пресечения для Дуки запланировано на 26 ноября в 11:00. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что будут настаивать на проведении открытого судебного заседания с трансляцией на YouTube-канале Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, генерал СБУ Сергей Дука после выхода из СИЗО заявил о якобы политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ и утечке служебных материалов. Свое задержание он назвал местью со стороны руководства антикоррупционных органов.

Как писал OBOZ.UA, Дука заявил о готовности пройти полиграф, чтобы подтвердить свою невиновность, и предложил сделать то же самое директору НАБУ Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко. Генерал утверждает, что уголовное производство против него сфабриковано и связано с его профессиональной деятельностью,