2 ноября 2026 года Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия по моей жалобе постановила внести представление об увольнении Ларисы Гольник, судьи Шевченковского районного суда Полтавы. Гольник временно отстранена от осуществления правосудия. Палата установила, что судья воспользовалась служебным доступом к реестру, прочитала закрытое решение по делу моей семьи и умышленно передала своему мужу Игорю Гавриленко сведения обо мне, моей бывшей жене и нашей малолетней дочери.

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До ВРП я звернувся 7 травня 2025 року. До того я як головний редактор "Останнього Бастіону" неодноразово критикував роботу Гольник, чим вона була дуже незадоволена. А в березні 2025-го вона разом із чоловіком подала до ВРП дисциплінарну скаргу на суддю Наталію Тімошенко, яка вирішувала, з ким житиме моя донька. Справу слухали за зачиненими дверима, що прямо передбачено частиною 7 статті 7 ЦПК України. У скарзі на Тімошенко Гольник і Гавриленко вказали адреси моєї родини, назвали двох свідків і навіть переказали, що моя донька написала суду.

Ба більше. Була в їхній скарзі й інформація з прикордонної системи "Аркан". Подружжя оприлюднило інформацію про перетини кордону членами моєї родини. Звідки ж у судді і її безробітного чоловіка відомості про те, хто й коли перетинав кордон? У письмових поясненнях Гольник заявила, що ці дані її чоловік отримав "через контакти в журналістському середовищі". Хто саме зробив вибірку з "Аркана", палата не встановила. Відповіді на це питання я домагаюся від ДБР, яке 10 березня 2026 року за моєю заявою відкрило кримінальне провадження.

Зауважу, що всю незаконно отриману інформацію про мою родину не тільки використали для скарги, але й оприлюднили у медіа. Зокрема, на шпальтах "Українській правді" у спільній колонці. У ній – моє ім’я, моя фотографія і подробиці тієї самої сімейної справи. Автори переказали, до кого з батьків донька висловила прихильність у заяві до суду, що директор школи написав про мою участь у її навчанні, що прикордонники повідомили про поїздки її матері. Кожен, хто знає нашу сім’ю, міг зрозуміти, про яку дитину йдеться.

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За свої публікації про Гольник я відповідаю сам. Моя донька нічого про пані суддю не писала. Дружина також. Але, мабуть, для когось питання честі і моралі, рівно як і службових прав та обов’язків – пустий звук.

У скарзі на Гольник я просив перевірити обидва епізоди. Я вважав і вважаю, що так зі мною зводили рахунки за мої публікації. Про це я писав у попередній колонці. Тепер у мене на руках повний текст рішення палати. У ньому члени ВРП зіставили те, що подружжя написало про мою родину, з текстом закритого судового рішення.

Насамперед палата перевірила, що міг побачити звичайний читач. На порталі "Судова влада України" поруч із номером справи було зазначено лише, що вона цивільна. Навіть прізвищ сторін там не було. У відкритій частині реєстру неможливо було прочитати жодної з трьох ухвал чи самого рішення. Гольник це чудово знала. Вона сама докладно описала ці обмеження, коли скаржилася на колегу.

Дати переглядів надав адміністратор реєстру – державне підприємство "Інформаційні судові системи". Під своїм суддівським логіном Гольник відкривала повний текст рішення тричі. Перший раз – 3 жовтня 2024 року. Ще двічі – 28 лютого 2025-го. За два тижні, 14 березня, ВРП зареєструвала спільну скаргу Гольник і Гавриленка на Тімошенко. Припустімо, як запевняє Гольник, що вперше вона натрапила на рішення випадково. Але як тоді його зміст опинився у скарзі, яку підписав ще й Гавриленко?

Відповідь – на 26-й сторінці рішення палати. Там два тексти зіставлено аж до конкретних абзаців. На четвертій сторінці скарги подружжя – імена двох свідків та відомості з довідки прикордонників від вересня 2023 року. На п’ятій – що написав про мене директор школи, за якими адресами жила наша родина і з ким хотіла жити донька. На шостій – навіть який відділ РАЦС видав свідоцтво про розлучення. Так сама Гольник дала палаті можливість простежити, які саме відомості вона взяла із закритого рішення і чим поділилася з чоловіком.

Чому палата визнала, що Гольник діяла умисно? В одній скарзі подружжя розібрало три сімейні справи судді Тімошенко. У двох Гольник пояснила, що саме ставить колезі за провину, і не розкрила жодних персональних даних. А коли дійшла до моєї родини, на опис справи та дій судді пішло вісім сторінок. Вистачило місця навіть на коментар до слів моєї доньки, яка, за висловом подружжя, "ніби вказувала", з ким хоче жити. Палата прямо зазначила, що Гольник могла викласти претензії до колеги й у цій справі, зберігши сімейну таємницю. І свідомо цього не зробила.

В інтерв’ю "Цензор.НЕТ" Гольник пояснювала, що нібито "викрила порушення". Але яке це давало Гавриленку право знати, що моя донька відповідала суду? Для учасників нашої справи чоловік судді – стороння людина.

До речі, щодо фігового листка придуманого Гольник статусу "викривача", яким вона, разом із хором грантових активістів та медіа намагається прикрити сором зухвалого порушення закону. ВРП окремо і безумовно спростувала наявність у Гольник такого статусу, яким та виправдовувала свої неправомірні дії. Вищий суддівський орган буквально провів юридично-виховальний лікнеп для Гольник, наголошуючи, що "сам факт звернення особи з дисциплінарною скаргою не є достатньою правовою підставою для набуття нею статусу викривача". Жодних підтверджень від НАЗК або інших доказів, що вона є викривачкою, вона палаті не надала. Це фейковий статус, навмисно видуманий зараз для власного захисту від справедливого покарання.

До речі, коли я написав про самого Гавриленка, Гольник просила закрити провадження проти неї. Цікаво, чи не так? Деякі мої висловлювання, на її думку, принижували честь і гідність її чоловіка. Палата це клопотання відхилила. Я ж хотів би знати, чому суддя, яка так добре розуміє, що словами у скарзі можна зачепити близьку людину, згадала про це лише тоді, коли йшлося про її власну сім’ю.

Палата встановила два дисциплінарні проступки. За пунктом 5 частини першої статті 106 Закону "Про судоустрій і статус суддів" – умисне розголошення таємниці, яку охороняє закон. За пунктом 3 – поведінку, що порочить звання судді та підриває авторитет правосуддя. Дисциплінарний інспектор Олексій Гура пропонував догану і місяць без доплат. Більшість пояснила, що за такої кваліфікації закон виключає і догану, і попередження. За пропозицію Гури проголосував один член палати. Четверо підтримали пропозицію Віталія Махінчука внести подання про звільнення. Гольник має право оскаржити це рішення до ВРП.

В Україні людина, яка зіткнулася із суддівським свавіллям, часто залишається з ним сам на сам. Право подати скаргу в неї є. А от віри в те, що за цією скаргою суддю справді притягнуть до відповідальності, у багатьох давно немає. Деякі судді це чудово розуміють. І щоразу, коли чергове зловживання сходить їм з рук, міцнішає їхня впевненість у тому, що їм дозволено все.

Саме тому рішення дисциплінарної палати ВРП у справі Гольник я вважаю вкрай важливим прецедентом. Людина подала скаргу, палата встановила порушення і поставила питання про звільнення судді. Суддів, які вважають себе вищими за закон, можна і треба карати. І чим частіше люди бачитимуть, що їхня скарга має наслідки, тим менше в них буде підстав мовчати. А в суддів, які звикли до цього мовчання,– підстав вважати себе безкарними.