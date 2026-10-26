Под прицелом были нефтебазы: СБУ задержала агента РФ, устанавливавшего GPS-маячки на бензовозы. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
горит ВайлдберизРоссийская ПВО уже не может не пропускать: в чем причина и на что сделали ставку Силы обороны УкраиныКак выбрать "экофлоу"Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: что такое EcoFlow и сколько стоитОзвучен тариф на свет в Украине с 1 ноябряУкраинцам назвали тариф на свет с 1 ноября 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*чПод прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоПод прицелом были мост, авиационный и химический заводы: в российском Воронеже прогремела серия взрывов, фото и видеоУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWУкраинские войска продвинулись на Александровском направлении, что срывает планы России – ISWВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. ФотоВесит более 2,5 кг: в Польше нашли огромный белый гриб. Фотоармия России потериСилы обороны минусовали почти 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. ВидеоВ Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: вспыхнули цистерны с топливом, были слышны взрывы. Видео"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. Фото"Посвятил профессии 29 лет": Россия ударом по Днепропетровщине убила водителя. ФотоИллюстрация - мужчины во флагах УкраиныУкраинцы зарабатывают значительно больше поляков: кто может рассчитывать на высокую зарплату

Под прицелом были нефтебазы: СБУ задержала агента РФ, устанавливавшего GPS-маячки на бензовозы. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,0 т.
Под прицелом были нефтебазы: СБУ задержала агента РФ, устанавливавшего GPS-маячки на бензовозы. Фото
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Источник: СБУ

В Одессе Служба безопасности Украины задержала 20-летнего агента РФ, который устанавливал GPS-трекеры на автоцистерны с топливом. С их помощью российские спецслужбы надеялись определить координаты украинских нефтебаз на юге страны.

Полученные данные враг планировал использовать для ракетно-дроновых ударов по топливным хранилищам. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как агент РФ пытался выявить координаты нефтебаз

По данным СБУ, задержанный установил как минимум два GPS-маячка с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Одно устройство он прикрепил к военной топливозаправочной машине, другое – к гражданскому бензовозу.

Таким образом, россияне надеялись отследить, где заправляют автоцистерны, и установить координаты нефтебаз. В случае получения этих данных страна-агрессор планировала нанести массированные удары по топливным хранилищам.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
1,6 т.
"Гауляйтер" оккупированной Херсонщины Сальдо получил подозрение за вывоз детей в Крым: подробности дела
1,6 т.
"Гауляйтер" оккупированной Херсонщины Сальдо получил подозрение за вывоз детей в Крым: подробности дела
Иван ЧерленскийИван Черленский
600
Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото
600
Ехали в Словакию: на Закарпатье пограничники обнаружили контрабандные сигареты в грузовом поезде. Фото
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
13,1 т.
В США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплыли
13,1 т.
В США рассекретили документы о Burisma и санкциях против Дубинского: какие тайны всплыли

По замыслу врага, атаки могли нарушить логистику Сил обороны и дестабилизировать ситуацию в регионе. Однако сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли подготовку операции, демонтировали устройства слежения и задержали подозреваемого.

Как российские спецслужбы завербовали 20-летнего одессита

Как выяснило расследование, задание российских спецслужб выполнял 20-летний бывший студент одного из одесских университетов. Он подрабатывал грузчиком в почтовом отделении.

В поле зрения российских кураторов молодой человек попал после отчисления из университета из-за академической неуспеваемости. В поисках легкого заработка он просматривал предложения в Telegram-каналах и согласился сотрудничать с врагом.

Сначала фигурант фиксировал последствия российских атак по Одессе. Чтобы скрыть свою разведывательную деятельность, он постоянно менял способы передвижения по городу – пользовался маршрутными автобусами или ходил пешком.

Позже куратор из РФ поручил ему выявить украинские нефтебазы для корректировки ударов реактивными дронами и ракетным вооружением. По инструкциям российского спецслужащего агент купил GPS-трекеры, настроил их и установил на автоцистерны.

Какое наказание грозит задержанному

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Под прицелом были нефтебазы: СБУ задержала агента РФ, устанавливавшего GPS-маячки на бензовозы. Фото

СБУ задержала агента РФ. Источник: СБУ

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали в Киеве агентку ФСБ, которая готовила покушение на лидера одной из украинских общественных организаций. Таким образом враг надеялся убить российского оппозиционера, который с 2022 года воевал за Украину.

Похожие темы
Война в УкраинеСлужба безопасности Украины (СБУ)предатель
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!