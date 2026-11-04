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Препятствует обыску: в НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожает применением оружия

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
840
Препятствует обыску: в НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожает применением оружия
в НАБУ заявили, что чиновник СБУ угрожает применением оружия. Источник: НАБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском к сотруднику СБУ и столкнулись с вооруженным противостоянием. Высокопоставленный чиновник СБУ угрожал применением оружия и препятствует проведению обыска.

Кроме того, на место проведения обыска прибыли спецназовцы СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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