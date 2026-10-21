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Пребывание Фридмана в "Киевстаре" может быть гибридной спецоперацией Кремля, – Биденко

Мария ШевчукМария Шевчук
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Пребывание Фридмана в "Киевстаре" может быть гибридной спецоперацией Кремля, – Биденко
Пребывание Фридмана в "Киевстаре" может быть гибридной спецоперацией Кремля. Источник: "Цензор"

Сохранение российских бенефициаров в "Киевстаре" может быть частью гибридного влияния Кремля, а украинское правительство должно проверить связанные с ними финансовые потоки – в частности, не становятся ли платежи украинцев за связь ресурсом для кредитования российского "Ростелекома".

Об этом написал руководитель Института информационной безопасности Артем Биденко в блоге на "Украинской правде".

Автор проводит параллель между украинским оператором и давлением Фридмана на Люксембург, который поддержал снятие с него европейских санкций.

"И не является ли пребывание Фридмана в Киевстаре такой же гибридной спецоперацией Кремля…", – отмечает Биденко.

По информации Kyiv Independent, на которую он ссылается, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден объяснял поддержку снятия санкций опасениями из-за арбитражного иска Фридмана на $16 млрд. Правительство рассчитывало, что уступка поможет избавиться от претензий. Однако на момент публикации иск оставался в силе. Биденко рассматривает эту историю как пример использования судебных требований для влияния на решения государств.

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В украинском случае речь идет также об экономической выгоде российских бенефициаров. Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов сохраняют косвенный интерес в Kyivstar Group через LetterOne и VEON.

23 сентября VEON объявил программу выкупа собственных акций примерно на $200 млн. Она предусматривает прямой выкуп части пакета LetterOne: структура может получать деньги за проданные акции, сохраняя свою долю участия в группе.

Украинский бизнес обеспечивает существенную часть ее финансовых результатов. Согласно отчетности VEON за первое полугодие 2026 года, украинский сегмент принес $667 млн выручки – около 27% общего объема. Его EBITDA составила $363 млн, или примерно 34% групповой. В этот сегмент входят Kyivstar Group и Ukraine Tower Company; Украина – второй по величине рынок VEON после Пакистана.

В то же время российские активы этого бизнес-круга связаны с предприятиями, работающими на армию РФ. СБУ еще в сентябре 2023 года сообщила Фридману о подозрении: по версии следствия, после начала полномасштабного вторжения он вложил около 2 млрд рублей в военные заводы, в частности Тульский патронный и Уральский оптико-механический.

Российский Альфа-Банк Косогова сотрудничает с "Ростелекомом": в июне стороны заключили соглашения о факторинге на 20 млрд рублей и гарантиях на 11,5 млрд. ГУР также описывает кредитование банком производителей боеприпасов, ракетных двигателей и систем для боевой авиации.

Биденко поднимает вопрос о том, могут ли украинские платежи за связь через выплаты связанным структурам становиться ресурсом для такого кредитования.

"Отсюда ключевой вопрос: не становятся ли деньги украинцев, уплаченные за связь, через выплаты структурам российских бенефициаров ресурсом для кредитования российской оборонки и "Ростелекома"?", – пишет блогер.

Автор призывает государство проверить источники средств, их дальнейшее движение и эффективность санкционных ограничений.

По его мнению, премьер должен поручить Минюсту обновить доказательства относительно структуры собственности, получить необходимые материалы от других органов и определить законный способ устранения российского интереса. Отдельно – проверить финансовые операции, подготовить защиту государственных решений в судах и обеспечить бесперебойность связи.

"И у правительства есть все основания и возможности наконец это сделать", – подчеркнул Биденко.

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