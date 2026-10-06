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"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, расследование и борьба семей умерших пациентов Odrex

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, расследование и борьба семей умерших пациентов Odrex
Платформа возобновила работу после нескольких блокировок. Источник: Odrex

Прошел почти год после выхода документального фильма "Осиное гнездо". Семьи умерших пациентов рассказали, на каком этапе находятся расследования и судебные процессы относительно обстоятельств лечения в Odrex.

Почти год прошел после публикации документального фильма "Осиное гнездо", в котором родственники умерших пациентов Odrex рассказали свою правду о лечении в одесской клинике. По их словам, оно обернулось осложнениями, огромными счетами и смертью близких. Еще до выхода фильма его герои обратились к правоохранителям. На каком этапе расследование и судебные процессы, выяснял УНН.

Семь лет без экспертизы – дело о смерти мужа Светланы Гук

''Осиное гнездо'' год спустя: экспертизы, расследование и борьба семей умерших пациентов Odrex

Светлана Гук, кадр из документального фильма "Осиное гнездо"

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История Светланы Гук началась еще в 2019 году. Ее муж обратился в Odrex с опухолью тимуса. По словам вдовы, врачи убеждали семью в необходимости операции и положительных перспективах лечения.

После хирургического вмешательства состояние мужа резко ухудшилось, а через несколько дней он умер в реанимации.

Светлана рассказывала, что за лечение семья заплатила около $42 500. Уже после смерти мужа клиника обратилась в суд с требованием, чтобы вдова выплатила еще около 900 тыс. грн. Речь идет о гражданском деле № 522/19678/19 по иску ООО "Дом медицины", работающего под брендом Odrex, к Светлане Гук о взыскании задолженности по договору о предоставлении медицинских услуг.

В свою очередь Гук обратилась в суд против ООО "Дом медицины". Ее гражданское дело № 522/10741/22 касается защиты прав потребителя медицинских услуг, частичной недействительности сделки и возмещения материального и морального вреда.

Помимо гражданских споров с клиникой, продолжается и уголовное производство № 12022162510001375, зарегистрированное по ч. 2 ст. 190 УК Украины. В его рамках следствие должно установить обстоятельства лечения мужа Светланы Гук и дать им уголовно-правовую оценку. Однако за семь лет дело так и не дошло до ключевого этапа – полноценной судебно-медицинской экспертизы.

И это несмотря на то, что именно экспертиза должна дать ответы: правильно ли была выбрана тактика лечения, обоснованным ли было хирургическое вмешательство, соблюдали ли врачи медицинские стандарты и существует ли причинно-следственная связь между их действиями и смертью мужа Светланы.

Однако получить такое заключение Гук не может годами. Материалы дела неоднократно направляли в экспертные учреждения, но исследование так и не было проведено.

Киев дважды объяснил отказ в проведении экспертизы отсутствием патологоанатомического вскрытия и невозможностью достоверно установить причину смерти. Львов среди причин отказа называл отсутствие утвержденного перечня платных услуг, а также то, что записи в медицинской карте стационарного больного были сделаны на русском языке, что, согласно позиции бюро, препятствовало их объективному изучению.

Тогда планировалось перевести документацию на украинский язык и снова направить материалы экспертам. Однако, как рассказала УНН Светлана Гук, получить необходимое экспертное заключение до сих пор не удалось.

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