Служба безопасности Украины разоблачила двух мужчин, которые регистрировали терминалы спутниковой связи Starlink для оккупационных войск. Всего фигуранты оформили более 160 устройств, которые российские захватчики использовали на временно оккупированной территории Украины.

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Об этом сообщили СБУ и Офис Генерального прокурора. По данным следствия, один из подозреваемых действовал в Николаеве, другой – в Днепре, а за каждый зарегистрированный терминал они получали от российских кураторов от 150 до 200 долларов.

Как россияне завербовали предателей

По информации СБУ, оба фигуранта искали возможность легко заработать в тематических Telegram-каналах, где на них и обратили внимание представители российских спецслужб.

Мужчины действовали независимо друг от друга и регистрировали оборудование на подставных лиц через частные сервисы почтовых операторов.

Так, 20-летний житель Одессы в августе–октябре 2026 года зарегистрировал более 100 терминалов, используя паспортные данные жителей Николаева. Среди них были и несовершеннолетние.

За каждое устройство он получал от российского куратора 150 долларов. Часть денег передавал людям, на чье имя оформляли оборудование. При этом им не сообщали истинного назначения терминалов.

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Сначала одессит регистрировал Starlink на себя, а позже привлек к схеме знакомых из региона. По его просьбе они подыскивали несовершеннолетних, чтобы получить их паспортные данные. Также подозреваемый искал сообщников для расширения деятельности в других областях.

В Днепре создали фиктивную компанию

Второго фигуранта разоблачили в Днепре. Им оказался 33-летний местный житель, который в феврале-мае 2026 года зарегистрировал более 60 терминалов Starlink.

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Сначала мужчина оформлял устройства самостоятельно, а впоследствии начал привлекать других граждан. По указанию российского куратора он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, через которое оборудование оформляли якобы для частной компании.

Кроме того, подозреваемый передал куратору ключ электронной подписи, что позволило регистрировать терминалы от имени украинского предприятия. За каждое верифицированное устройство злоумышленник получал 200 долларов.

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По данным СБУ, этот фигурант был мобилизован, однако самовольно оставил воинскую часть, после чего начал работать на российские спецслужбы.

Терминалы использовали оккупанты

Зарегистрированное оборудование обеспечивало российских захватчиков спутниковой связью на временно оккупированной территории Украины.

В частности, терминалы использовали для координации боевых действий и управления ударными беспилотниками.

Все более 160 зарегистрированных устройств уже заблокировали сотрудники СБУ.

Какое наказание грозит подозреваемым

Обоих мужчин задержали по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с представителями РФ.

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Под процессуальным руководством Николаевской и Днепропетровской областных прокуратур фигурантам сообщили о подозрении.

Действия 20-летнего жителя Одессы квалифицировали по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. 33-летнему жителю Днепра вменяют ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору.

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Оба подозреваемых находятся под стражей. По вменяемым статьям им грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве СБУ задержала 18-летнего агента ФСБ, который пытался активировать для российской армии 148 спутниковых терминалов Starlink. По данным следствия, Россия планировала использовать эти устройства для обеспечения интернет-связью и планирования боевых операций своих войск в Донецкой и Запорожской областях.