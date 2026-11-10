Одинаковые подписи у разных должностных лиц: пограничники обнаружили признаки подделки свидетельств у ''многодетного'' отца

Мужчина пытался выехать из Украины, предъявив документы на троих детей, однако при проверке пограничники заметили несоответствия в двух свидетельствах о рождении. В частности, документы были выданы разными учреждениями, но подписи должностных лиц на них оказались одинаковыми.

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О случае сообщила Государственная пограничная служба Украины. Инцидент произошел в пункте пропуска "Ужгород", где пограничники Чопского отряда проверяли документы 41-летнего гражданина Украины.

Мужчина предоставил пограничному наряду три свидетельства о рождении детей в качестве основания для выезда за пределы Украины во время действия военного положения. Однако при проверке у военнослужащих возникли сомнения в подлинности двух документов.

Пограничники обратили внимание на несколько несоответствий. В частности, свидетельства выдали разные органы, но датированы они одним числом. Кроме того, несмотря на разные фамилии должностных лиц, подписи на документах оказались идентичными.

Признаки подделки

Во время дальнейшего изучения документов выяснилось еще одно нарушение. В одном из свидетельств руководителем учреждения указали лицо, которое на самом деле там не работает.

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По этому факту пограничники направили сообщение в Национальную полицию о выявлении признаков уголовного правонарушения.

Речь идет о части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины – подделке документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыте или использовании поддельных документов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ГПСУ опровергли слухи о массовом выезде украинцев из-за сложной зимы и о том, какова ситуация на самом деле.

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