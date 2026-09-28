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Неуловимые "надродеры" в Межречье, несмотря на уголовные дела, продолжают вывозить песок — медиа зафиксировали работу спецтехники

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read3 мин
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Неуловимые "надродеры" в Межречье, несмотря на уголовные дела, продолжают вывозить песок — медиа зафиксировали работу спецтехники
В Межречье снова зафиксировали спецтехнику и вывоз песка
Источник: stopcor/коллаж OBOZ.UA

В коттеджном городке "Межречье" в Вышгородском районе Киевской области журналисты-расследователи "Стоп коррупции ТВ" зафиксировали новый эпизод предполагаемой незаконной добычи и вывоза песка. Хотя по данному факту уже возбуждено уголовное дело, а сведения внесены в ЕРДР, спецтехника на территории продолжает работать.

Журналисты застали рабочих непосредственно во время добычи и погрузки очередной партии песка.

Неуловимые ''надродеры'' в Межречье, несмотря на уголовные дела, продолжают вывозить песок — медиа зафиксировали работу спецтехники

Журналісти застали робітників під час видобутку та завантаження чергової партії піску.

Источник: stopcor.org

В ходе мониторинга территории коттеджного городка журналисты зафиксировали активные работы на так называемой "старой карте" карьера. Крупногабаритный погрузчик загружал песок в кузов грузовика "КамАЗ", который впоследствии перевозил его по территории коттеджного городка "Межречье".

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Неуловимые ''надродеры'' в Межречье, несмотря на уголовные дела, продолжают вывозить песок — медиа зафиксировали работу спецтехники

Журналісти зафіксували роботу спецтехніки у Міжріччя

Источник: stopcor.org

Неуловимые ''надродеры'' в Межречье, несмотря на уголовные дела, продолжают вывозить песок — медиа зафиксировали работу спецтехники

У Міжріччі знову зафіксували спецтехніку та вивезення піску

Источник: stopcor.org

После появления съемочной группы "Стоп коррупции ТВ" работники начали покидать территорию. Водитель "КамАЗа" быстро тронулся с места и уехал в неизвестном направлении. В то же время журналисты зафиксировали, как из водоема подняли и вытащили тяжелый экскаватор, оставив на воде только плавсредство.

Неуловимые ''надродеры'' в Межречье, несмотря на уголовные дела, продолжают вывозить песок — медиа зафиксировали работу спецтехники

Техніка на місці ймовірного незаконного вивезення піску

Источник: stopcor.org

"Межречье: недавно здесь зафиксировали добычу, а сегодня вот, смотрите, ее полностью вывозят. Здесь была старая карта с песком. Смотрите, какие следы оставили", – комментирует журналист "Стоп коррупции ТВ" с места событий.

"Вот у нас погрузчик, который продолжает добывать песок... Смотри, как он уезжает!" – добавляет журналист, фиксируя, как рабочие и грузовик покидают объект.

После выявления предполагаемого нарушения журналисты "Стоп коррупции ТВ" вызвали следственно-оперативную группу полиции. Съемочная группа осталась на месте, ожидая прибытия правоохранителей для осмотра территории, фиксации обстоятельств и решения вопроса о дальнейших процессуальных действиях.

В то же время журналисты поднимают вопрос о действиях органов досудебного расследования и прокуратуры. Уголовное производство уже зарегистрировано, однако, по их наблюдениям, техника не изъята, а песок продолжают вывозить с территории.

"Прокуратура Вышгородского района заявляет, что они наложили аресты, но на самом деле, мне кажется, что они бездействуют. Сейчас зафиксировали рабочих – они сбежали, бросив технику. Два "Камаза", смотрите, полностью подняли экскаватор из водоема. А вот такое плавсредство оставили. Интересно, кто же его изымал? Сейчас вызвали полицию. Ждем", – комментирует с места событий журналист "Стоп коррупции ТВ".

Журналисты призывают ГУНП в Киевской области и Офис Генерального прокурора дать правовую оценку ситуации и принять предусмотренные законом меры в отношении спецтехники и добытого песка.

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