Новые записи, обнародованные бывшим генпрокурором Русланом Кравченко, о жене руководителя САП Александра Клименко и ее подруге, адвокате Наталье Редич, содержат обстоятельства, требующие полноценного расследования.

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На этом подчеркнул народный депутат Сергей Власенко. Он прокомментировал обнародованные материалы в эфире Натальи Мосейчук.

"Почему у нас есть неприкосновенные в расследовании, а есть прикосновенные в расследовании?" – задает вопрос нардеп.

Отдельно Власенко обратил внимание на отмену сведений о сообщении о подозрении в ЕРДР.

По его словам, объяснение, что информацию внесли ошибочно, не является надлежащим правовым основанием для ее изъятия из реестра.

Напомним, отстраненный генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко опубликовал новые записи, в которых фигурирует директор НАБУ Семен Кривонос в контексте уголовного производства 2014 года. По материалам, представленным Кравченко, Кривоноса тогда связывали с вымогательством $72 тысяч за оформление земельного участка в Киевской области.

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Как сообщал OBOZ.UA, политический эксперт Михаил Шнайдер раскритиковал украинских антикоррупционных активистов за избирательную реакцию на резонансные дела. Он обратил внимание на опубликованные бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко записи разговоров, в которых фигурируют жена руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко и руководитель адвокатского бюро Наталья Редич.

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