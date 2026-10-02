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НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении

Глеб Иванов
Глеб Иванов
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НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении
Александра Нодяноша подозревают в незаконном обогащении. Источник: коллаж OBOZ.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) начало мониторинг образа жизни начальника одного из отделов Ковельского районного ТЦК и СП Александра Нодяноша. Решение было принято после обращения Временной следственной комиссии Верховной Рады, которая получила от местного жителя информацию о возможных нарушениях.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, возглавляющий ВСК. Он обнародовал соответствующий документ.

По его словам, комиссия обратилась в НАЗК после того, как в ходе своей работы получила показания в отношении Нодяноша, и теперь агентство будет проверять информацию в пределах своих полномочий.

"НАЗК приступило к мониторингу начальника одного из отделов Ковельского РТЦК и СП после обращения ВСК. Такой ответ Временная следственная комиссия получила после обращения в НАЗК относительно показаний, которые нам предоставил местный житель", – сообщил нардеп.

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НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении

Скриншот

Гончаренко заявил, что ВСК и в дальнейшем будет передавать правоохранительным органам информацию, полученную в ходе заседаний и работы с гражданами.

Что именно будет проверять НАЗК

Мониторинг образа жизни НАЗК использует, в частности, для проверки информации о возможном несоответствии образа жизни декларанта его доходам и задекларированному имуществу. По результатам таких проверок агентство может передавать материалы правоохранительным органам, если выявляет признаки незаконного обогащения или необоснованных активов.

В настоящее время агентство должно проверить образ жизни начальника одного из отделов Ковельского районного ТЦК Александра Нодяноша и сопоставить его с официальными доходами и данными деклараций.

Что предшествовало

Интерес к состоянию Нодяноша возник после изменений в его декларациях. В декабре 2025 года СМИ сообщили, что начальник 2-го отдела Ковельского районного ТЦК и СП, подполковник Александр Нодянош задекларировал активы и доходы семьи, которые в сумме составили около 10 млн грн. Издание обратило внимание на то, что за 2024 год сам Нодянош задекларировал всего 478 тыс. грн дохода.

НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении

Александр Нодянош. Источник: 368.media

Между тем в июле 2024 года Нодянош приобрел в собственность Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска стоимостью 1,31 млн грн.

В апреле 2025 года его жена Ольга Китура заключила два договора о приобретении имущественных прав на квартиры в новом жилом комплексе во Львове. Обе квартиры имеют площадь 82,5 кв. м, а их заявленная стоимость составляет 1,42 млн грн и 1,67 млн грн соответственно.

НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении

Страница супруги Нодяноша Ольги Китуры в социальной сети. Источник: Скриншот

В декларации также указаны крупные денежные подарки от родителей жены. В июне её мать Ольга Китура, которая является пенсионеркой, подарила зятю 1,45 млн грн наличными, а в августе отец Святослав Китура подарил дочери 4,13 млн грн.

При этом в декларации указано, что жена Нодяноша не предоставила информацию о своих доходах. Она указала 11 тыс. долларов наличными, а сам Нодянош — 2 тыс. долларов. Среди недвижимости, которую официально задекларировал подполковник, был земельный участок площадью 10 соток в селе Жировка под Львовом.

Отдельно СМИ обратили внимание на автомобили: в декларации семьи они не были указаны, хотя в соцсетях жены Нодяноша издание нашло фотографии с двумя автомобилями.

НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении

Ольга Китура позирует в автомобиле. Источник: 368.media

НАЗК начало проверку офицера Ковельского РТЦК Нодяноша, которого подозревают в незаконном обогащении

Жена Нодяноша за рулем автомобиля. Источник: 368.media

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