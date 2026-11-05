Наводила атаки: СБУ задержала в Сумах агентку ФСБ, которая сменила четыре жилища, чтобы избежать разоблачения. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Сумах местную жительницу, которая работала на российскую ФСБ и собирала разведданные для корректировки вражеских ударов по прифронтовому городу. В течение одной недели агентка сменила четыре места жительства, пытаясь скрыть свою деятельность и избежать разоблачения.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Известно, что женщину задержали в одном из арендованных помещений после документирования ее преступной деятельности.

Основной задачей фигурантки был поиск мест базирования украинских пограничников и блокпостов Сил обороны на окраинах Сум. Для этого она передвигалась по городской громаде на маршрутных автобусах, а также выходила на пешие разведывательные маршруты.

Собранную информацию женщина передавала своему куратору из ФСБ в виде фотографий потенциальных целей с указанием их координат на Google Maps.

В СБУ установили, что к сотрудничеству с российской спецслужбой местная безработная присоединилась после поиска легкого заработка в тематических Telegram-каналах. Именно там на нее обратили внимание представители ФСБ.

Для конспирации агентка в течение недели четыре раза меняла место пребывания. Она скрывалась в домах и хозяйственных помещениях своих знакомых, которые, по данным следствия, не знали о ее работе на врага.

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанной два мобильных телефона, которые она поочередно использовала для скрытой связи с представителем ФСБ. Его личность уже установила контрразведка СБУ.

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Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Сейчас она находится под стражей. В случае доказательства вины ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ задержали корректировщика российских атак по киевским ТЭЦ. Кроме того, по информации следствия, злоумышленник разведывал для врага места расположения ремонтных баз Сил обороны.

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