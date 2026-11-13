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Нардеп Марченко потеряет мандат и проведет 2 года в тюрьме: она проиграла апелляцию

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
2,4 т.
Нардеп Марченко потеряет мандат и проведет 2 года в тюрьме: она проиграла апелляцию
Людмила Марченко. Источник: Telegram/Центр противодействия коррупции

Народный депутат от партии "Слуга народу" Людмила Марченко проиграла апелляцию по делу о взяточничестве. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание для нее – два года лишения свободы, поэтому приговор вступил в законную силу, а парламентарий потеряет депутатский мандат.

Об этом в Telegram сообщил Центр противодействия коррупции. В то же время суд смягчил наказание помощнице нардепа Анастасии Колесник, заменив два года заключения штрафом в размере 92,5 тыс. грн.

Какое решение приняла апелляционная палата ВАКС

Приговор пересматривала коллегия судей в составе Николая Глотова, Александра Семенникова и Игоря Панаида. Суд оставил в силе решение первой инстанции в отношении Марченко, однако изменил наказание ее помощнице.

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил обеим обвиняемым по два года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. После апелляционного пересмотра Марченко должна отбыть назначенный срок заключения, а Колесник уплатит штраф.

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Нардеп Марченко потеряет мандат и проведет 2 года в тюрьме: она проиграла апелляцию

Марченко пыталась выбросить взятку за забор своего дома. Источник: Скриншот

Во время последнего слова народный депутат просила суд ее оправдать и не признала своей вины. Ее помощница, напротив, признала вину, заявила об искреннем раскаянии и попросила дать ей возможность исправиться.

Также Центр противодействия коррупции опубликовал видео, на котором Людмила Марченко пытается перекинуть деньги через забор своего дома после того, как туда прибыли детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Поскольку обвинительный приговор в отношении Марченко вступил в законную силу, она потеряет депутатский мандат.

Как писал OBOZ.UA, в марте 2026 года Высший антикоррупционный суд приговорил народного депутата Людмилу Марченко и ее помощницу Анастасию Колесник к двум годам лишения свободы по делу о получении взятки за содействие в выезде мужчин за границу. По данным следствия, они получили 11,3 тыс. долларов.

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