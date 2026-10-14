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Пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ: СБУ задержала агента ФСБ. Фото

Надежда ДанищукНадежда Данищук
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Пытался активировать 148 "Старлинков" для армии РФ: СБУ задержала агента ФСБ. Фото
Предателя задержали непосредственно во время выполнения задания. Источник: СБУ/коллаж OBOZ.UA

В Киеве Служба безопасности Украины задержала 18-летнего агента ФСБ, который пытался активировать для российской армии 148 спутниковых терминалов Starlink. По данным следствия, Россия планировала использовать эти устройства для обеспечения интернет-связью и планирования боевых операций своих войск в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщила СБУ. Контрразведка предотвратила регистрацию одной из крупнейших партий Starlink для России, а уже оформленные терминалы заблокировали до того, как российская спецслужба смогла их использовать.

Как агент ФСБ готовил Starlink для России

По данным расследования, задание ФСБ выполнял 18-летний бывший студент столичного колледжа. Он учился на электросварщика, а после учебы начал искать быстрый заработок в Telegram-каналах.

Именно там с ним связался сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

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После вербовки предатель в течение нескольких дней оформил 15 терминалов Starlink. Для их регистрации он использовал паспортные данные своих родственников и знакомых.

После этого агент подготовил подставные персональные данные для регистрации еще 133 терминалов. Таким образом, общее количество терминалов Starlink, которые он пытался активировать для российской спецслужбы, достигло 148.

Реквизиты уже оформленных терминалов фигурант передавал своему куратору из России через мессенджер.

Пытался активировать 148 ''Старлинков'' для армии РФ: СБУ задержала агента ФСБ. Фото

Предателя задержали непосредственно во время выполнения задания. Источник: СБУ

Задержали с поличным

Контрразведчики СБУ разоблачили агента, задокументировали его деятельность и задержали непосредственно во время выполнения нового задания.

Предателя задержали возле почтового отделения, где он планировал активировать очередную партию спутниковых интернет-станций.

Параллельно сотрудники СБУ заблокировали ранее оформленные устройства Starlink, реквизиты которых агент уже успел передать российскому куратору.

В ходе обысков у задержанного изъяли несколько смартфонов. На них обнаружили доказательства его сотрудничества с российской спецслужбой.

Пытался активировать 148 ''Старлинков'' для армии РФ: СБУ задержала агента ФСБ. Фото

Переписка предателя с российским куратором. Источник: СБУ

Пытался активировать 148 ''Старлинков'' для армии РФ: СБУ задержала агента ФСБ. Фото

Агент передавал реквизиты оформленных терминалов своему куратору в РФ. Источник: СБУ

Какое наказание грозит агенту

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог.

По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ задержала в Ровно студента, который по заказу РФ пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ. Предателя завербовали российские спецслужбы в Telegram-канале, предлагая быстрый заработок.

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Шпионажгосударственная изменаСлужба безопасности Украины (СБУ)StarlinkФСБУкраинаКиев
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