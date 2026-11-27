Наркозависимая жительница Измаила в Одесской области отсидит в тюрьме 15 лет за подготовку теракта на военном объекте в Житомире. Женщина пыталась взорвать админздание одного из подразделений ВС Украины, но ее поймали правоохранители.

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Задержание произошло в апреле этого года. В ноябре Королевский районный суд города Житомир признал агентку виновной по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Об этом сообщила пресс-служба СБУ, контрразведчики и следователи которой собрали доказательную базу по делу.

Что совершила злоумышленница

24-летняя жительница Одесской области попала в поле зрения российских спецслужбистов, когда искала в Telegram-каналах деньги на "дозу". Наркозависимую завербовали, после чего она поддерживала агентурную связь одновременно с двумя кураторами.

Ее "откомандировали" в Житомир. Там предательница арендовала квартиру и по инструкции из РФ приобрела компоненты для СВУ.

Самодельное взрывное устройство преступница усилила металлическими гайками и болтами. Механизм должен был сработать через подключенный мобильный телефон.

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"Параллельно фигурантка проводила разведку возле нескольких потенциальных целей, а фото и видео – отправляла российским спецслужбистам для планирования теракта", – уточнили в областном управлении СБУ.

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Бомбу она должна была доставить на место под видом почтового курьера. Для этого СВУ замаскировали, будто это обычная посылка. После доставки женщина должна была подать сигнал российским кураторам на дистанционный подрыв.

"Сотрудники Службы безопасности Украины и уголовного розыска Национальной полиции сработали на опережение и задержали агентку, когда она подготовила самодельное взрывное устройство и приобрела униформу одного из почтовых операторов", – рассказали правоохранители.

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Во время обыска в арендованном жилье предательницы изъяли химические компоненты и комплектующие для изготовления СВУ, почтовую униформу и смартфон с доказательствами работы на государство-агрессор.

По ч. 2 ст. 111 УКУ государственную предательницу осудили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Херсоне СБУ поймала местную жительницу, которая помогала российским войскам готовить новые удары по городу. Она следила за позициями Сил обороны со двора собственного дома и передавала разведданные врагу.