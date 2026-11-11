Приказал расстрелять ''Смерчами'' жилые кварталы Покровска: генералу РФ сообщили о подозрении. Фото

В Украине заочно объявили подозрение российскому генерал-полковнику Сергею Кузовлеву, который спланировал, определил цели и отдал приказ обстрелять жилые кварталы Покровска Донецкой области в феврале 2023 года. Жертвами этой атаки стали трое гражданских, еще 11 получили ранения.

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Об этом сообщили пресс-службы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Россиянина обвинили в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что известно о преступлении Сергея Кузовлева

В момент совершения военного преступления он занимал должность командующего Южным военным округом ВС РФ – командующего группировкой войск (сил) "Юг".

"По данным следствия, должностное лицо причастно к организации массированных обстрелов гражданской инфраструктуры Донецкой области из тяжелого вооружения, что привело к гибели местных жителей", – отметили в СБУ.

В феврале 2023-го Кузовлев привлек подчиненную ему 439-ю реактивную артиллерийскую бригаду ВС РФ к атаке на Покровск из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С", размещенных во временно оккупированной Макеевке.

В ОГПУ подчеркнули, что генерал-полковник осознавал, что намеченные для поражения объекты являются гражданскими и не используются в военных целях. По ним были выпущены осколочно-фугасные неуправляемые реактивные снаряды.

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Под удар попали жилые кварталы микрорайонов Солнечный и Шахтерский. Погибли супружеская пара пенсионеров и 71-летний мужчина. Еще 11 жителей Покровска в возрасте от 30 до 71 года получили ранения. Взрывы повредили шесть многоквартирных домов и учебное заведение.

"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности", – добавили в Службе безопасности.

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Правоохранители напомнили, что в марте этого года подозрение по этому эпизоду было объявлено командиру 439-й реактивной артиллерийской бригады государства-агрессора.

Что касается Кузовлева, то это не первое подозрение в его адрес. Ранее ему инкриминировали отдачу приказа о ракетном ударе по Краматорску, в частности по кафе RiaPizza в июне 2023 года, где погибли 13 человек, еще 56 получили ранения (среди них восьмимесячный ребенок, иностранные граждане, журналисты и волонтеры).

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Как писал OBOZ.UA, ранее Служба безопасности и Херсонская областная прокуратура заочно сообщили о подозрении генералу армии РФ Александру Дворникову, бывшему командующему Южным военным округом страны-агрессора. По данным следствия, он руководил наступлением российских войск на юге Украины в начале полномасштабного вторжения и операцией по захвату Херсонской области.