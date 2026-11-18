Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что возглавляемое им ведомство сейчас находится в самой опасной ситуации за всю историю, но на самом деле это не так.

Видео дня

Такое мнение высказал политический эксперт Игорь Чаленко, пишет издание УНІАН. Он отметил, что "не нужно путать праведное с грешным", ведь угрозу для работы НАБУ и САП может представлять именно вероятная коррупция руководства и его окружения, а не вопросы экспертов, политиков и общества по поводу этой коррупции.

Эксперт отметил, что когда в прошлом году появилась законодательная инициатива о подчинении НАБУ и САП, тогда вполне можно было говорить об институциональной опасности, но сейчас ситуация совсем иная.

"Никто даже не поднимает вопрос о независимости антикоррупционных органов. Вопросы касаются конкретных руководителей, конкретных лиц. Речь идет не об институтах, а о личностях и их прямой ответственности", – пояснил Чаленко.

Он отметил, что сейчас не 17 век, и заявлениям в стиле Людовика XIV о том, что "Франция – это я", никто не верит.

"Ведь если "НАБУ – это Кривонос", а "САП – это Клименко с женой", то в антикоррупционном королевстве дела действительно обстоят плохо. Если под руководством начал гореть стул, то не нужно заламывать руки и кричать об опасности. В цивилизованных странах от такого стула уходят", – подчеркнул Чаленко.

РЕКЛАМА

Эксперт выразил надежду, что в этих ведомствах найдутся сотрудники "без шлейфа "полузакрытых" уголовных дел и без сомнительных схем с подкупленными судебными приговорами".

"Наблюдать, как вместе с добропорядочностью руководителей сгорает авторитет ведомств, неправильно. Ведь украинскому обществу жизненно необходимо, чтобы борьба с коррупцией продолжалась и продолжалась успешно", – выразил убеждение Чаленко.

Главные истории дня