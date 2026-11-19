После показаний генерала СБУ Сергея Дуки на парламентской ВСК возникает вопрос: не обернулась ли громкая операция "Карфаген" срывом многолетней агентурной работы украинской спецслужбы.

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Об этом в своем Facebook написал политический эксперт Алексей Буряченко.

Он привел слова Дуки о том, что Андрей Осипов, которого НАБУ называет организатором преступной группировки, был привлечен к оперативной работе СБУ, а контакт с ним еще в 2020 году лично передал Василий Малюк.

"Если это правда, то понимали ли детективы НАБУ, что, публично раскрывая такие контакты, они могли поставить под угрозу целую сеть агентурных источников, многолетние разработки и операции СБУ, в частности на территории России?" – спросил Буряченко.

Кроме того, он поинтересовался и судьбой документов с описаниями оперативно-технических мероприятий СБУ, которые, по словам Дуки, были изъяты детективами НАБУ.

"Кто получил доступ к этой информации и не попала ли она к тем, против кого работала спецслужба?" – поинтересовался эксперт.

Он подчеркнул, что если из-за "Карфагена" была раскрыта агентура и сорваны операции СБУ, "это уже вопрос не борьбы с коррупцией, а возможного ущерба национальной безопасности". Буряченко подчеркнул, что "за такие последствия кто-то должен отвечать".