Во время очередного заседания по делу об убийстве Андрея Парубия во Франковском районном суде Львова продолжили исследование доказательств. В частности, прокуратура доложила о результатах экспертизы оружия, из которого было совершено убийство. А именно – на оружии нашли ДНК-профиль подозреваемого Михаила Сцельникова.

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Речь идет о пистолете подозреваемомого, из которого убили Андрея Парубия. Причем на оружии нашли ДНК-профили "как минимум" трех человек, отметила сторона потерпевших.

Что говорили в суде

В зале суда присутствовали сам Михаил Сцельников, его адвокат Виктор Пономаренко, а также прокурор Тарас Ковальчук, супруга погибшего Уляна Парубий и адвокат потерпевших Юрий Зоший.

По словам прокурора, экспертиза обнаружила на пистолете образцы ДНК подозреваемого, что подтверждает, что именно он использовал это оружие. В свою очередь, адвокат Юрий Зоший уточнил, что всего на оружии обнаружили ДНК-профили "как минимум" трех человек.

На обрезе Сцельникова также была обнаружена ДНК подозреваемого. Между прочим, сам Сцельников рассказал, что "перед тем как закопать, полностью весь обрез то ли литолом, то ли солидолом смазал" – поэтому у него есть сомнения в этой экспертизе, которая якобы смогла обнаружить какие-то биологические образцы после такой процедуры.

Хотя подозреваемый и не отрицает, что это его обрез.

Адвокат потерпевших рассказал, что из ДНК-профилей, обнаруженных на пистолете, идентифицирован только один человек – сам подозреваемый. В любом случае Юрий Зоший все равно считает пистолет одним из важнейших доказательств по делу.

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"Согласно экспертизе, на оружии были обнаружены биологические образцы трех человек. В том числе и обвиняемого Сцельникова. То есть можно констатировать, что оружие держали три человека. В дальнейшем будем исследовать доказательства, кто именно из трех человек стрелял", – рассказал он.

Суд объявил перерыв до 19 ноября. На следующем заседании будут рассматривать видео допросов свидетелей.

Убийство Андрея Парубия

30 августа 2025 года днем во Львове на улице Ефремова застрелили бывшего спикера, народного депутата Андрея Парубия. Подозреваемый в преступлении, по словам очевидцев, был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде. С места преступления он скрылся.

Главные истории дня

Для задержания преступника в городе объявили спецоперацию "Сирена". Сообщалось, что предполагаемый убийца несколько дней подряд следил за Парубием, приезжая к его дому.

В ночь на 1 сентября его задержали в Хмельницкой области.

Следствие установило, что задержанный львовянин действовал в интересах российских спецслужб. С 2024 года он передавал врагу сведения о подразделениях ВСУ во Львове, а позже сам предложил кандидатуру Парубия в качестве объекта для убийства.

Подозреваемый Михаил Сцельников не полностью признал свою вину. Он не отрицает сам факт совершения убийства, но не признает факт государственной измены. По словам Сцельникова, мотивом его поступка была "месть лично украинской власти".