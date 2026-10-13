В Ровенской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде: мальчик скончался в больнице. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Украина рискует лишиться разведданных и оружия из США: насколько это катастрофично? Мельник поделился оценкамиУкраина рискует лишиться разведданных и оружия из США: насколько это катастрофично? Мельник поделился оценкамиДонецк сегодня"В домах разруха, а дикие звери уже обживают "столицу": оккупанты приготовили ряд "сюрпризов" для подконтрольной им части Донбасса"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – Politico"Сопротивляться или сдаться": Зеленский столкнулся с дилеммой из-за давления со стороны Трампа – PoliticoСамые добрые люди по знаку зодиака, которые всегда придут на помощьСамые добрые люди по знаку зодиака, которые всегда придут на помощьРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеРоссия обстреляла Харьков "Бандеролями": обрушился целый подъезд многоквартирного дома, есть погибшие и пострадавшиеГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояГде смотреть Дюбуа – Уордли 2: дата и время начала, на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояИллюстрация - отключение света в УкраинеРоссия изменила тактику ударов по энергетике: какие регионы Украины могут остаться без света"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. Фото"Всю свою жизнь она посвятила детям": в Киеве в результате атаки РФ погибла воспитательница детсада. ФотоКличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". ФотоКличко посетил водопроводную насосную станцию "Киевводоканала". Фото

В Ровенской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде: мальчик скончался в больнице. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
icon 996
В Ровенской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде: мальчик скончался в больнице. Фото
Водителю грозит тюрьма

В Ровенской области автомобиль Opel сбил 8-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Ребёнок получил тяжёлые травмы и через несколько дней скончался в больнице.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ровенской области. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Подробности ДТП

Авария произошла вечером 6 октября в селе Бронники Ровенского района. По данным следствия, 70-летний местный житель за рулем автомобиля Opel наехал на 8-летнего мальчика, который ехал навстречу на велосипеде.

В Ровенской области автомобиль сбил 8-летнего ребенка на велосипеде: мальчик скончался в больнице. Фото

Карта. Источник: Google Maps

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 1,3 т.
СБУ задержала корректировщицу, которая наводила атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото
icon 1,3 т.
СБУ задержала корректировщицу, которая наводила атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 9,5 т.
В Кропивницком мужчина бросил в полицейских гранаты и открыл огонь из автомата, его задержали: все подробности. Фото и видео
icon 9,5 т.
В Кропивницком мужчина бросил в полицейских гранаты и открыл огонь из автомата, его задержали: все подробности. Фото и видео
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 2,1 т.
Прошел 10 км пешком, чтобы запутать следы: в Украине судили агента ФСБ, совершившего диверсию в Винницкой области
icon 2,1 т.
Прошел 10 км пешком, чтобы запутать следы: в Украине судили агента ФСБ, совершившего диверсию в Винницкой области

Ребенок получил множественные травмы, поэтому медики доставили его в больницу.

"Несмотря на усилия врачей, через 6 дней мальчик скончался от полученных травм", — говорится в сообщении.

После смерти мальчика следователь изменил квалификацию уголовного производства на ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).

Расследование обстоятельств аварии продолжается, а водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения транспортных средств погиб 10-летний ребенок. Еще трое человек получили травмы.

Как писал OBOZ.UA, в Черкасской области в результате столкновения легкового автомобиля с автокраном погибли два человека. Авария произошла на трассе Киев – Одесса вблизи села Тихий Хутор Уманского района. Водителю автокрана сообщили о подозрении по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек.

Похожие темы
ДТП в Украинесмертьумер ребенокБольницаавтовелосипедистполиция
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться