В Одесской области женщина заморила голодом своего месячного сына: подозрение предъявлено руководительнице Службы по делам детей. Фото

В Одесской области сообщили о предъявлении подозрения руководительнице Службы по делам детей одного из районов области после смерти месячного мальчика. По данным следствия, чиновница знала о ненадлежащих условиях проживания детей в семье, но своевременно не приняла меры для их защиты.

Видео дня

Младенец не получал надлежащего питания и ухода и не находился под медицинским наблюдением. После смерти мальчика трое его старших братьев были изъяты из семьи и помещены в патронатную семью, сообщила Одесская областная прокуратура.

Чиновница знала о проблемах в семье

По данным следствия, ещё в июне 2025 года в ходе проверки был выявлен ненадлежащий уход за тремя сыновьями 23-летней женщины в возрасте 4, 3 и 1,5 года. Впоследствии мать перестала допускать социальных работников в квартиру.

Комиссия по вопросам защиты прав ребенка обязала временно разместить мальчиков в патронатной семье. Однако, по версии следствия, руководительница Службы по делам детей своевременно не выполнила это решение.

В марте 2026 года женщина родила четвертого сына. При этом семье не обеспечили надлежащего социального сопровождения, а безопасность младенца не оценили.

РЕКЛАМА

Одномесячный мальчик умер из-за недостаточного питания

По данным следствия, ребенок не получал надлежащего питания и ухода и не находился под медицинским наблюдением. В возрасте одного месяца мальчика госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Причиной смерти стали тяжелая белково-энергетическая недостаточность, задержка развития и недостаточное питание. Заболеваний или врожденных пороков, которые могли привести к смерти, не выявлено.

По заключению следствия, надлежащее питание и уход могли спасти ребенку жизнь.

Главные истории дня

Троих братьев изъяли из семьи

Только после смерти младенца его трое старших братьев были изъяты из семьи. Сейчас дети находятся в патронатной семье.

Руководительнице Службы по делам детей инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека, по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура ходатайствует о содержании подозреваемой под стражей и её отстранении от должности.

РЕКЛАМА

Отдельно суд рассматривает дело в отношении матери детей, которую обвиняют в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. Она находится под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщал OBOZ.UA, Галицкий районный суд Ивано-Франковской области приговорил к 7 годам лишения свободы 18-летнюю мать, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забила до смерти своего семимесячного сына, поскольку он мешал ей спать. Утром бабушка и прабабушка обнаружили мертвого ребенка и вызвали медиков.