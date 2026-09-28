В Кировоградской области матери сообщили о подозрении после смерти младенца: что произошло
В городе Помичная Кировоградской области женщине сообщили о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. Она использовала колодезную воду для приготовления смеси для ребенка, в результате чего младенец умер.
Содержание нитратов в воде превышало допустимую норму более чем в 17 раз. Об этом сообщили в Кировоградской областной прокуратуре.
Что произошло
Следствие выяснило, что для приготовления детской смеси мать использовала воду из колодца по месту жительства. Когда ребенок родился, медики предупредили женщину об опасности колодезной воды для младенца и советовали готовить смесь из воды, предназначенной для детского питания. Исследование показало, что содержание нитратов в воде превышало допустимую норму более чем в 17 раз.
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