В Харьковской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в июне: подробности дела. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
сбит российский самолетРоссийская тактическая авиация входит в неотвратимое пике: что показали удары Украины по аэродромам врагаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаИллюстрация — Петер Мадяк и Роберт ФицоВ ЕС выступили против выделения Украине 70 млрд евро: какие страны отказались давать деньгиРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. ВидеоРубио заявил, что Трампу "неприятно видеть" удары России по жилым домам Киева. Видео"Я вам не скажу": Ярмоленко прокомментировал фиаско "Динамо", которое привело к отставке главного тренера"Я вам не скажу": Ярмоленко прокомментировал фиаско "Динамо", которое привело к отставке главного тренераИллюстрация. Финансовый гороскопТри знака зодиака вскоре добьются значительного финансового успеха: они ждали этого целый годЛотерейные билеты. ИллюстрацияЗабытая на столе бумажка сделала женщину миллионершей: как ей удалось сорвать джекпот в лотерееОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиОккупанты приговорили предательницу Украины Монтян к 1,5 годам колонии: в чём её обвинилиВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоВ Киеве перевернулась маршрутка с пассажирами: среди пострадавших есть 6-летний ребенок. Подробности и фотоСупермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фотоСупермодель Синди Кроуфорд впервые прокомментировала смерть 27-летнего сына и показала его редкое фото

В Харьковской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в июне: подробности дела. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
icon 12
В Харьковской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в июне: подробности дела. Фото
В Харькове задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК и СП. Источник: Коллаж OBOZ.UA/zmist.pl.ua/Telegram/Национальная полиция Украины

В Харькове правоохранители задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК и СП в июне. По данным следствия, во время нападения в Салтовском районе он нанес ножевые ранения двум военным: один из них скончался, а другой получил телесные повреждения.

Об этом сообщила в Telegram Национальная полиция Украины. Правоохранители установили личность предполагаемого нападавшего после масштабной работы с видеозаписями и проверки тысяч людей.

Как искали подозреваемого

После убийства полицейские просмотрели сотни часов видео с камер наблюдения и проверили около 5000 человек, которые могли быть свидетелями преступления или причастны к нему.

По данным правоохранителей, после нападения мужчина сменил место жительства и выключил мобильный телефон. В итоге в ходе санкционированного обыска полицейские задержали 50-летнего подозреваемого. Он признался, что нанес ножевые ранения военнослужащим ТЦК и СП.

Читайте также
Андрей НебытовАндрей Небытов
icon 1,1 т.
Изменение формулы не поможет: как полиция перекрывает наркобизнес, маскирующийся под легальную торговлю
icon 1,1 т.
Изменение формулы не поможет: как полиция перекрывает наркобизнес, маскирующийся под легальную торговлю
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 2,0 т.
СБУ задержала агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для терактов в Харькове. Фото
icon 2,0 т.
СБУ задержала агента РФ, который готовил тайники со взрывчаткой для терактов в Харькове. Фото
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 17,9 т.
Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. Фото
icon 17,9 т.
Шел по центральной улице и стрелял в прохожих: на Закарпатье задержали экс-священника УПЦ МП, застрелившего двух человек. Фото
В Харьковской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в июне: подробности дела. Фото

В Харькове задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Источник: Telegram/Национальная полиция Украины

В чем подозревают мужчину

Следователи сообщили задержанному о подозрении по п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, а также по ч. 2 ст. 350 УК Украины – угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.

Мужчину задержали в порядке статей 208 и 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Харьковской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в июне: подробности дела. Фото

В Харькове задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Источник: Telegram/Национальная полиция Украины

Другие нападения на военнослужащих ТЦК в Украине

Напомним, в Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП во время доставки в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных. По информации Винницкого областного ТЦК и СП, он вел себя агрессивно и ранил одного из военных.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его состояние оценивалось как удовлетворительное. По факту нападения возбудили уголовное дело, а злоумышленника задержали.

Как писал OBOZ.UA, в августе во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению населения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военный скончался в больнице.

Похожие темы
Мобилизация в УкраинеИнциденты с военнымиТЦКвоенныенападениеубийствосмертьУкраинаХарьковкриминал
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться