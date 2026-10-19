В Харьковской области задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в июне: подробности дела. Фото

В Харькове правоохранители задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК и СП в июне. По данным следствия, во время нападения в Салтовском районе он нанес ножевые ранения двум военным: один из них скончался, а другой получил телесные повреждения.

Видео дня

Об этом сообщила в Telegram Национальная полиция Украины. Правоохранители установили личность предполагаемого нападавшего после масштабной работы с видеозаписями и проверки тысяч людей.

Как искали подозреваемого

После убийства полицейские просмотрели сотни часов видео с камер наблюдения и проверили около 5000 человек, которые могли быть свидетелями преступления или причастны к нему.

По данным правоохранителей, после нападения мужчина сменил место жительства и выключил мобильный телефон. В итоге в ходе санкционированного обыска полицейские задержали 50-летнего подозреваемого. Он признался, что нанес ножевые ранения военнослужащим ТЦК и СП.

В чем подозревают мужчину

Следователи сообщили задержанному о подозрении по п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, а также по ч. 2 ст. 350 УК Украины – угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.

Мужчину задержали в порядке статей 208 и 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Другие нападения на военнослужащих ТЦК в Украине

Напомним, в Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК и СП во время доставки в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных. По информации Винницкого областного ТЦК и СП, он вел себя агрессивно и ранил одного из военных.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его состояние оценивалось как удовлетворительное. По факту нападения возбудили уголовное дело, а злоумышленника задержали.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в августе во Львове мужчина смертельно ранил ножом военнослужащего ТЦК и СП во время проведения мероприятий по оповещению населения. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, военный скончался в больнице.